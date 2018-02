"Geen nieuwe stek voor onze modeltrucks? Dan moeten we stoppen" FEESTZAAL DE NIEUWE BLAUWE TOREN SLUIT: CLUB MOET ZOLDER VERLATEN

03 februari 2018

03u12 0 Brugge De twintig leden van RC Modeltrucks Brugge zitten met de handen in het haar. "We moeten na 18 jaar de zolder van De Nieuwe Blauwe Toren verlaten, omdat de feestzaal verkocht wordt", zegt Geert De Gent. "We vinden geen nieuwe stek voor ons parcours van miniatuurvrachtwagens en landbouwvoertuigen."







De zolderruimte van de feestzaal van De Nieuwe Blauwe Toren in Zuienkerke, vlak bij Sint-Pieters, is al 18 jaar de plaats waar de twintig leden van RC Modeltrucks Brugge hun hobby beoefenen. De feestzaal wordt nu nog uitgebaat door Roger De Craemer en zijn echtgenote Andrea Landschoot. Hun zoon Kristof en zijn vrouw Annelien Demon runnen de drukke brasserie ernaast. "We zijn Roger en Andrea natuurlijk enorm dankbaar dat we al die jaren gebruik mochten maken van hun zolder", zegt Geert De Gent, voorzitter van RC Modeltrucks.





Antwerpen

"Maar ze hebben een pensioengerechtigde leeftijd bereikt en sluiten hun zaak. We konden er ons parcours in een ruimte van 100 vierkante meter opbouwen. Elke vrijdagavond komen we hier samen om aan onze miniatuurvrachtwagens of landbouwvoertuigen te werken en te rijden op het parcours. Maar nu moeten we een andere plek zoeken."





En dat blijkt geen makkelijke opgave. Geert en zijn kameraden hebben onder meer de Cultuurdienst van de stad Brugge aangeschreven om mee op zoek te gaan naar een plaats waar ze terecht kunnen. "Als we tegen het einde van de maand niks vinden, dan dreigt de groep uiteen te vallen en de vereniging te stoppen. Dat zou zonde zijn, want er zijn maar heel weinig dergelijke verenigingen in Vlaanderen. Je kan ze op één hand tellen. De dichtstbijzijnde modeltruckclub bevindt zich in Antwerpen."





3.000 euro per stuk

De liefhebbers racen niet met hun wagens, maar proberen het aangelegde parcours zo behendig mogelijk af te rijden. "Zo scheppen we bijvoorbeeld een lading zand op, die we dan elders op het parcours weer lossen. Met onze wagens en ons parcours doen we ook soms demonstraties bij festiviteiten of op gespecialiseerde beurzen." De wagens zijn echte pareltjes. Ze kosten per stuk ook al snel tot 3.000 euro. "Ik heb er een vijftiental in mijn bezit", zegt De Gent. "Dat is zo bij de meeste leden. We werken er graag aan." Tegen eind februari moet de zolderruimte ontruimd zijn. "We zijn zeker bereid om een vergoeding te betalen voor een ruimte, want dat doen we momenteel ook", aldus Geert De Gent. Wie de club kan helpen, kan contact opnemen via geert.de.gent@pandora.be.