"Geen heimwee naar De Karmeliet" NA ÉÉN JAAR ZET'JOE VOELT GEERT VAN HECKE ZICH RELAXTER BART HUYSENTRUYT

02u51 7 Proot Geert Van Hecke en echtgenote Mireille Demuynck in Zet'Joe. "Kerstavond vieren we wel gewoon thuis", zegt de topchef. Brugge "Ik stop een uurtje vroeger en kom een halfuurtje later toe. Voor de rest is er niks veranderd." Topchef Geert Van Hecke (61) heeft zich zijn eerste jaar van Zet'joe, de opvolger van driesterrenrestaurant De Karmeliet, niet beklaagd. "Ik heb nog geen heimwee gehad."

Precies een jaar geleden opende Zet'joe, het laagdrempeligere en kleinere restaurant van sterrenchef Geert Van Hecke, de deuren. De warm ingerichte zaak telt minder keukenpersoneel en heeft een kleinere menukaart dan voorganger De Karmeliet, wat verderop in de Langestraat. Zet'joe is door de kenners meteen naar waarde geschat. In november maakte het gastronomisch restaurant een opmerkelijke intrede in de culinaire gidsen Gault&Millau (17/20) en Michelin (1 ster). "Het is zoals ik het gehoopt had", zegt chef Geert Van Hecke. "Het afgelopen jaar vonden de vaste klanten van De Karmeliet stilaan ook hun weg naar Zet'joe. Ook veel buitenlandse gasten waren benieuwd naar mijn nieuwe restaurant. Ik heb ook klanten - voorlopig - niet teruggezien. Maar dankzij de Michelinster zien we ook nieuwe mensen mijn keuken ontdekken. Dat doet deugd."





Heupoperatie

Het is rustiger werken, geeft Van Hecke toe. Dit jaar nog moest hij een operatie aan de heup ondergaan. Het mag allemaal dus wel iets relaxter. "Ik werk ook effectief minder dan vroeger", zegt hij. "In plaats van om 23 uur de schort uit te trekken, verlaat ik om 22 uur de zaak. 's Morgens kom ik ook een halfuurtje later toe dan vroeger. Hoewel de ambitie nog altijd brandend is, ben ik blij dat er minder zaken zijn om me druk in te maken. Zo werken we met minder personeel en dat zorgt toch voor minder problemen. Ik heb in elk geval geen heimwee. De periode van De Karmeliet was prachtig, maar we schrijven nu ook een mooi verhaal." Van Hecke zou De Karmeliet eerst verkopen, maar uiteindelijk maakte hij er een feestzaal van. "We hebben twaalf feesten gehad, meestal van vroegere klanten. Dat is niet veel, maar we hebben die beslissing ook maar in april genomen. Volgend jaar zou dat iets meer mogen zijn."





Zijn drie Michelinsterren mag Van Hecke dan wel kwijt zijn, zijn principes als topchef blijft hij trouw. Alleen de beste producten komen zijn keuken in en worden verwerkt tot exquise gerechten.





Dicht met eindejaar

De prijzen zijn dan ook niet echt mals: voor het kleinste menu betaal je 75 euro, voor het uitgebreide menu is dat 125 euro. Op kerstavond, Kerstmis, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag gaat Zet'joe dicht. "Voor het personeel, maar ook voor ons is dat fijn (kijkt naar echtgenote Mireille). Wij gaan kerstavond thuis vieren, samen gezellig iets eten."





Tussen kerst en nieuw is Zet'joe wel open. Vanaf 1 januari gaat de zaak drie weken dicht. Dat zijn traditiegetrouw de vakantieweken voor het horecakoppel.