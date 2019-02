“Geen geluidsschermen en nu kappen ze ook de bomen weg...”: bewoners langs N31 zijn ten einde raad Beloofde geluidsschermen blijven uit - nu ook bomenkap langs snelweg Bart Huysentruyt

11u24 0 Brugge Er heerst grote ongerustheid in Sint-Andries door de bomenkap langs de ventweg aan de N31 Expresweg. De bewoners van de Eigen-Heerdlaan en omliggende straten vragen al jaren geluidsschermen langs de snelweg, maar zien nu ook de natuurlijke afscheiding verdwijnen. “We begrijpen er niks van.”

De ongerustheid in Sint-Andries is groot, nu gestart is met het kappen van bomen langs de ventweg aan de N31 Expresweg. Vorige week kregen de bewoners van de aangrenzende straat een brief. In het kader van het hakhoutbeheer zouden bomen en struiken die hinderlijk zijn, verwijderd worden. De bomenkap kadert in een grotere verkeersveiligheid, staat te lezen in de brief: “Hiervoor moeten een aantal bomen aangepakt worden, zodat er een betere zichtbaarheid is en dat ook de takken en omgevallen bomen niet op het wegdek zouden terechtkomen.” De bewoners snappen er niks van, zegt Ann Deceuninck, die in de Eigen Heerdlaan woont: “Vreemd genoeg kapt men niet de bomen die gelegen zijn aan de rijweg, maar wel de bomen en struiken van 3 tot 4 meter hoog die 15 meter verder staan aan de woningen. Precies nu vormen deze bomen en struiken een natuurlijke geluid- en zichtbarrière.”

Dat de bewoners zich zorgen maken, heeft natuurlijk ook te maken met de beloofde geluidsschermen langs de N31 Expresweg in Sint-Andries. De bewoners en het Bloemendalecomité vragen al tien jaar dat er schermen zouden komen om de overlast van de snelweg weg te nemen. “Die geluidsschermen zijn er wel op andere plaatsen gekomen, maar niet in Sint-Andries", zegt Andries Neirynck van het Bloemendalecomité. “Het is dus nog altijd onbegrijpelijk waarom het hier niet kan.”

In een antwoord op een parlementaire vraag van Martine Fournier (CD&V) beloofde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vorig jaar nog dat de geluidsschermen er dit jaar of begin 2020 zouden komen. “Waarom worden deze kapactiviteiten nog uitgevoerd, als die schermen toch worden geplaatst”, zegt buurtbewoner Geert Demeyere. “Eind vorig jaar kwam er opnieuw een vertraging in het dossier, te wijten aan kabels en nutsleidingen die zich precies op de plaats bevinden van de te plaatsen geluidsschermen. Met de diverse nutsmaatschappijen moest hier nog overlegd worden en dit kon een tijdje in beslag nemen…”

Vanuit de bewoners is al een brief vertrokken naar het kabinet van minister Weyts om duidelijkheid te vragen. Al is het kabinet duidelijk: “De hakhoutwerken hebben niets te maken met de geluidsschermen”, zegt woordvoerder Michaël Devoldere. “De schermen staan ingeschreven in het Geïntegreerd Investeringsplan (GIP). Er is 7,5 miljoen euro voor voorzien in 2020. Dan worden de geluidsschermen geplaatst.”