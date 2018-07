"Geen drama, maar wel nog kaarten over" CACTUSFESTIVAL VOELT CONCURRENTIE VAN DOUR EN WERCHTER CLASSIC BART HUYSENTRUYT

12 juli 2018

02u39 2 Brugge Zin in het Cactusfestival? Er zijn dit jaar nog voldoende tickets voor vrijdag en zondag. "Door de concurrentie van andere festivals loopt de ticketverkoop wat trager, maar dramatisch is het niet", zegt organisator Patrick Keersebilck. Zaterdag zie je er ook de kleine finale van het WK met de Rode Duivels.

Triggerfinger, Jasper Steverlinck, Charlotte Gainsbourg, Arsenal en Emeli Sandé: het is maar een greep uit de stevige affiche die de vzw Cactus Music in elkaar bokste voor het 34ste Cactusfestival. De driedaagse in het Minnewaterpark start vrijdag en eindigt op zondagavond.





1.500 supporters

De ingrediënten voor de naar schatting 20.000 tot 25.000 toeschouwers zijn gekend: sfeer, lekker eten, kindvriendelijk én dit jaar ook extra voetbalvriendelijk. "We hebben een plaatsje op het terrein voorbehouden waar 1.500 fans zaterdag de kleine finale van het WK voetbal en zondag de grote finale kunnen volgen op groot scherm", zegt organisator Patrick Keersebilck. "Uit vorige kampioenschappen hebben we geleerd dat het publiek dat wel belangrijk vindt."





Akoestisch

Leuk met het beloofde prachtweer: het zwembad keert terug. Vorig jaar mocht dat niet gevuld worden door de droogte en het verbod op het vullen van zwembaden. "Ik hoop dat we daar dit jaar aan ontsnappen", zegt Keersebilck. "Het zwembad was twee jaar geleden een groot succes en dat zouden we graag herhalen, maar het wordt afwachten." Het bad komt er in de aparte belevingszone, waar ook voor kinderen veel te doen is. Voor het eerst experimenteert Cactus met een podium in deze zone, waar enkele bands akoestische optredens mogen geven. "In veertien dagen tijd kregen we meer dan honderd reacties. Daaruit hebben we geselecteerd. Het is een extraatje voor de bezoekers van dit gedeelte van het festival. Noem het geen tweede podium, want dat is het eigenlijk niet."





Busje naar Gent

Zo'n tweede Cactus-podium komt er mogelijk wél eenmaal de nieuwe Cactus Club op het Kanaaleiland klaar is, al moeten de bouwwerken daarvoor nog beginnen. Geschat wordt dat dat pas begin 2019 zal zijn. "We zetten dit jaar voor het eerst een busje in richting Gent, om festivalgangers na het laatste concert thuis te brengen. We weten dat meer dan de helft van ons publiek van buiten de provincie komt. Tien procent is zelfs buitenlander. Dit experiment is dus gerechtvaardigd."





Nog goed nieuws voor de Cactusgangers: het toilettenblok is helemaal vernieuwd en zal meer comfort bieden. De skybar op het terrein zelf keert ook terug, met een uitgebreider aanbod aan wijnen. Vanuit die bar heb je een schitterend zicht op het podium en het volk.





Ambiance genoeg dus, al raakte de voorverkoop wat langzamer op gang dan vorige jaren. "Maar het is helemaal niet dramatisch", countert Keersebilck. "Op zaterdag zitten we zelfs bijna vol. Voor vrijdag en zondag zijn er wel nog voldoende kaarten. Er is dan ook veel concurrentie. We vallen in hetzelfde weekend als Dour, Werchter Classic en de opening van de Gentse Feesten. Mensen hebben keuze te over."





Tickets en info: www.cactusfestival.be.