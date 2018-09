"Gebrekkig groenbeleid bijsturen is fulltime job" 06 september 2018

De milieuvereniging Groen vzw doet een dringende oproep naar het Brugse stadsbestuur om meer respect te hebben voor het groen bij het verlenen van kapvergunningen bij openbare werken en verkavelingen. "Met de regelmaat van de klok worden we geconfronteerd met bouwplannen waarbij telkens gezonde, volwassen bomen moeten sneuvelen", zegt Ivan De Clerck van de vzw. "Veelal in woonparken zoals nabij de Maalse Steenweg, Tillegembos en de Doornstraat in Sint-Andries. Wij hebben de laatste maanden tal van bezwaarschriften ingediend en beroep aangetekend bij de provincie tegen deze verdere onderwaardering van het noodzakelijke groen. Dat leverde vaak positief resultaat op, maar bouwpromotoren maken nadien nieuwe plannen op. Het is bijna een fulltime job om het gebrekkig groenbeleid bij te sturen." (BHT)