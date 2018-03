"Febe, laat íets weten. Alsjeblieft" NOG GEEN SPOOR VAN FEBE LABAERE (14), DIE DINSDAGAVOND VERDWEEN JELLE HOUWEN

30 maart 2018

02u48 0 Brugge Al drie dagen en nachten is er geen spoor meer van de 14-jarige Febe Labaere uit Torhout. Vermoedelijk ging het meisje mee met haar 16-jarige vriend, die op de vlucht is. "Hun gsm's liggen af. Ik ben doodongerust", zegt haar mama Sofie Vermeulen.

De oproep om Febe terug te vinden wordt intussen massaal gedeeld op sociale media. Al meer dan 4.000 mensen deelden de getuigenis van mama Sofie Vermeulen. Zij woont samen met haar dochter in de wijk Don Bosco in Torhout. De mama is enorm ongerust.





Dat haar dochter zou weglopen van huis, had ze niet verwacht. "Ze is het gewoon om een warm nest te hebben en dat heeft ze ook nodig", zegt Sofie. "Weglopen is niets voor haar. Daarom ben ik zeer ongerust en vraag ik me af of er niets meer aan de hand is."





Fout vriendje

Het lijkt vast te staan dat Febe niet alleen is weggelopen. Ook haar 16-jarig vriendje T. is sinds dinsdagavond verdwenen. En die had wél een reden om te vluchten. "Hij moest dinsdag voor de jeugdrechter verschijnen in het kader van een drugszaak", weet Sofie. "Hij is daar niet opgedaagd. Het gevolg daarvan was dat hij geplaatst moest worden in de jeugdinstelling van Ruiselede. En daar had hij geen zin in. Hij zette het zelfs op zijn Facebook: 'Ik ga niet naar de rechter en zal vluchten', een boodschap die wij helaas te laat hebben gezien. We vrezen dat Febe volledig in de ban is van die foute jongen. Ze zijn al samen sinds vorige zomer, maar onlangs was het uit. Blijkbaar zijn ze nu sinds een aantal weken weer samen. Ook de ouders van T. zijn natuurlijk erg bezorgd. Maar voor mij gaat het natuurlijk om mijn dochter. Ik vraag me zelfs af of ze nog wel vrijwillig bij hem is op dit moment."





Child Focus

Zowel Febe als T. laten niks van zich horen. Hun beide gsm's liggen af. Mogelijk houden ze zich nog steeds op in Brugge. Mama Sofie kreeg toch signalen die daar op wijzen. "Een getuige bevestigde intussen aan de politie dat hij Febe en T. op de bus zagen stappen richting Roeselare. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor." Omdat de tieners intussen al meerdere dagen en nachten vermist zijn, werd gisteren ook Child Focus ingeschakeld. Samen met de politie en het parket voeren ze een onderzoek. Een affichecampagne komt er nog niet. "Ik hoop vooral dat Febe deze oproepen leest en íets laat weten. Want ik mis haar enorm", zucht Sofie. Febe droeg bij haar verdwijning een zwarte jeansbroek, zwarte Adidas Superstars-schoenen, een grijze trui van Nike en een zwarte bomberjack. Wie haar gezien heeft, kan bellen naar mama Sofie op 0468/ 18.87.04 of naar de politie.