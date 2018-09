"Enkel goede herinneringen aan Mario" SLACHTOFFER DODELIJK ONGEVAL SCHREEF MEE AAN ARSENAL-HIT MATHIAS MARIËN

04 september 2018

02u48 2 Brugge Een 50-jarige Bruggeling overleed gisterochtend na een zwaar ongeval op de Brusselse buitenring. Mario Dos Santos reed met zijn vrachtwagen in op een file. Naast truckchauffeur was hij ook een singer-songwriter. Zo werkte hij ooit samen met de bekende band 'Arsenal'. "We bewaren enkel goede herinneren aan Mario", klinkt het bij de band.

Het ongeval gebeurde gisterochtend toen de Bruggeling aan het werk was als truckchauffeur. Volgens de eerste vaststellingen remde Mario Dos Santos te laat voor een file die ontstaan was door een eerder ongeval op de Brusselse Buitenring. Het eerste ongeval gebeurde rond 4.20 uur. Daar was slechts één voertuig bij betrokken. De bestuurder van het voertuig werd naar het ziekenhuis gebracht.





"Naar aanleiding van dat ongeval moesten de vrachtwagens vertragen", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.





"De eerste twee hebben dit tijdig gedaan, maar de derde vrachtwagen is met volle vaart op zijn voorganger gereden. De chauffeur is door de harde klap overleden. Het parket heeft een wetsdokter en een verkeersdeskundige aangesteld. Waarom de chauffeur niet tijdig heeft geremd, is nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht."





Saudade

De grote passie van Dos Santos was muziek maken. De Bruggeling staat in muziekmiddens bekend als een succesvol singer-songwriter. Zo stond hij mee aan de basis van de monsterhit 'Saudade' van de bekende band 'Arsenal'. "We houden enkel goede herinneren aan hem over", zegt manager Filip Van Moerkercke. "Mario stond mee aan de basis van het succes van Arsenal. Het was enorm fijn om met hem samen te werken." De hit is ondertussen al zo'n tien jaar oud, maar wordt door de vaste bandleden én fans nog steeds als een van de beste nummers van Arsenal aanzien. "Mario is heel vroeg in de carrière van 'Arsenal' gekomen", herinnert Filip zich. "Met een deel van de opbrengst van het nummer liet hij een brug bouwen in een Braziliaans dorpje, zodat die mensen sneller water konden halen." Ook Peter Van Gheluwe, een goede vriend van Mario, spreekt vol lof over de muzikant. "Ik ben heel erg hard geschrokken van het nieuws. Trucker en muzikant lijkt een vreemde combinatie, maar hij was echt heel gepassioneerd. Het is bijna niet te geloven dat Mario er niet meer is", zucht Peter.





Verslagenheid

Mario Dos Santos was al meer dan tien jaar chauffeur bij het Brugse bedrijf Kazen Dupont. Daar is de verslagenheid groot. "Bij het team is zijn overlijden hard aangekomen", bevestigt Eddy Leloup van het overkoepelende bedrijf Milcobel. "We hebben psychologische bijstand voorzien voor de collega's." Over de omstandigheden van het ongeval kan het bedrijf zich nog niet uitspreken. "We laten politie en parket hun werk doen. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat de vrachtwagen met alles in orde was", aldus Leloup.