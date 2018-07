"En nu volwaardige driedaagse blijven" SUCCESVOLSTE TRIPEL DAGEN OOIT MET 30.000 BEZOEKERS BART HUYSENTRUYT

23 juli 2018

02u30 0 Brugge De Brugge Tripel Dagen zijn de meest succesvolle ooit gebleken. Drie avonden na elkaar stond de Brugse Markt vol voor Niels Destadsbader, Les Truttes én Vlaanderen Zingt. "Een volwaardige driedaagse: dat moet ook volgend jaar kunnen", zegt voorzitter Eddy Van Eylen.

Minstens 30.000 bezoekers hebben op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond meegezongen met hits en klassiekers op de Brugse Markt. Dat Vlaanderen Zingt, traditioneel op de Belgische feestdag, een massa volk op de been brengt, wisten ze in Brugge al. Maar dat ook de andere dagen zo succesvol zouden zijn, was een aangename verrassing. "Het waren zonder twijfel de meest succesvolle Tripel Dagen ooit", glundert Eddy Van Eylen. "Kijk naar boven: het weer heeft natuurlijk in onze kaart gespeeld. Maar ook het programma sprak aan. In het verleden hebben we een keuze gemaakt om voor een Vlaamse opener te kiezen. De populaire Niels Destadsbader bracht de Markt in vervoering. Ongelooflijk hoe veel volk voor hem is komen opdagen. Het heeft meteen de toon gezet."





'Tiritomba'

Op vrijdag bracht Coco Jr. zijn zomerse ritmes mee naar Brugge. Les Truttes zorgde nadien voor het spektakel. Ook nu weer stond de Markt helemaal vol. "De tweede dag kiezen we voor ambiance en ook dat is weer goed gelukt", zegt Van Eylen. "Het programma was top." Met Vlaanderen Zingt op zaterdag zitten de organisatoren van het Comité voor Initiatief al langer op rozen. 'Tiritomba' zette de toon en met Abba's 'Thank you for the music' werd het zangfestijn rond middernacht afgesloten.





"Dit is traditie", zegt Marianne Van Damme, die met haar man Ludwig en enkele vrienden had afgesproken. "We zingen mee: van begin tot einde. Het maakt ook niet uit of we kunnen zingen of niet. In de massa valt dat niet op", lacht ze.





Nick Blontrock

Voor presentator Nick Blontrock werd het zijn vuurdoop. De zoon van Nico, die de voorbije jaren altijd het publiek opzweepte, kwam zijn vader vervangen, omdat die straks op de CD&V-lijst voor de verkiezingen staat. "Ik heb hem een paar tips mee gegeven", zegt Nico Blontrock. "Maar ik moet hem het vak niet meer leren. Nick is al een tijdje stadionomroeper bij Cercle Brugge en kent de kneepjes van het vak. Hij heeft dat met veel kunde gedaan."





Zo hebben de Tripel Dagen de Brugse zomer dit jaar meer dan kleur gegeven. "We willen dit succes verzilveren", zegt Eddy Van Eylen. "Nu zijn er nog te veel mensen die enkel Vlaanderen Zingt kennen, terwijl we toch drie dagen amusement aanbieden. Volgend jaar pakken we weer uit met een stevige opener, om er weer een topdriedaagse van te maken."