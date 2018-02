"Eenzaamheid gezien? Meld het ons" EERSTE STAD IN VLAANDEREN MET ACTIEPLAN BART HUYSENTRUYT

27 februari 2018

02u33 0 Brugge Een magneet met een telefoonnummer, hulp van gemeenschapswachten én drie buurten die extra aandacht verdienen: dat zijn de eerste initiatieven die Brugge neemt tegen vereenzaming. "Andere grote steden kijken met aandacht naar ons project. We leveren pionierswerk", zegt Koen Timmerman van de Brugse Preventiedienst.

Vier Bruggelingen stierven in de zomer van 2017 in complete eenzaamheid. Daarop besliste het stadsbestuur om een actieplan op te starten. Met 'Vierkant tegen eenzaamheid' neemt Brugge een pioniersrol op zich, want geen enkele stad deed hen zo'n actieplan voor. "We vinden het warm water niet uit, maar halen veel ideeën uit verscheidene hoeken", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





"Zo komt er veel inspiratie uit Nederland, maar ook uit andere Belgische grote steden. We hebben eerst in kaart gebracht wat er al allemaal in Brugge gedaan wordt. Nu is er tijd om een aantal concrete nieuwe acties uit te werken." De Preventiedienst van de stad werkt er hard aan mee. "Andere grote steden kijken met aandacht naar ons project", zegt Koen Timmerman. "Het is ook voor ons wat testen en uitproberen."





Vanaf vandaag ligt er magneten in de belangrijkste stadsgebouwen. Daarop staat 050/44.80.00: een telefoonnummer om mogelijke gevallen van eenzaamheid te melden. "We vragen dat Bruggelingen in hun buurt een oogje in het zeil houden", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V). "Het nummer werd eerder al gebruikt voor het signaleren van armoede. OCMW-medewerkers die dagelijks 800 maaltijden aan huis verdelen, krijgen de vraag om mogelijke signalen van eenzaamheid op te merken en door te geven. Ook onze 240 huishoudhulpen krijgen die vraag."





Tegelijk krijgen ook de Brugse gemeenschapswachten die opdracht. "Ze moeten niet alleen letten op onkruid of losliggende tegels, maar ook op signalen die op eenzaamheid kunnen wijzen, zoals rolluiken die niet opgetrokken worden of post die niet uitgehaald wordt", vult burgemeester Landuyt aan.





Pas begin

In drie buurten start de stad met een buurtzorgnetwerk. Zorgprofessionals en vrijwilligers komen er samen om te spreken. Het gaat om de omgeving van het Sint-Lucasziekenhuis in Assebroek, de deelgemeente Sint-Pieters en de omgeving van de Langestraat in de Brugse binnenstad. "We hebben die buurten er voorlopig uitgepikt op basis van een aantal gegevens, zoals armoede", zegt Landuyt. "Maar eenzaamheid gaat veel verder dan armoede. Uiteindelijk moeten die netwerken er over de hele stad komen."





Dat het plan nog in de kinderschoenen staat, wil burgemeester Renaat Landuyt ruiterlijk toegeven. "Het is nog maar een begin, dit wordt een project van vele jaren. Maar we moeten er alles aan doen om niet opnieuw geconfronteerd te worden met mensen die eenzaam sterven."