"Eén stem minder en ik stop met politiek" BURGEMEESTER RENAAT LANDUYT ZET HOOG IN BIJ VERKIEZINGEN MATHIAS MARIËN

16 februari 2018

02u34 0 Brugge "Als ik één stem minder haal dan in 2012, stop ik met politiek." Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) zet acht maanden voor de verkiezingen de zaken op scherp. Met de opvallende uitspraak legt hij zichzelf een zware druk op. Duidelijk geen schrik om te verliezen? "Ik denk dat ik meer stemmen haal", klinkt het overtuigd.

12.499 stemmen: dat was de eindbalans voor Renaat Landuyt in 2012. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober neemt hij een drastische beslissing. Als hij één stem minder haalt, stapt het Kamerlid definitief uit de politiek. Dat maakte hij bekend tijdens een dubbelinterview samen met zijn partijvoorzitter John Crombez in 'De Krant van West-Vlaanderen'. "Het is simpel: als ik na jaren hard werken minder stemmen haal, is dat een signaal dat de Bruggeling geen vertrouwen heeft in mij. Dus ja, bij 12.498 stemmen stap ik uit de politiek", zegt Renaat Landuyt resoluut.





Goesting

Een impulsieve beslissing is het niet, zegt de burgemeester zelf. Hij ziet de komende maanden dan ook met vertrouwen tegemoet. "Ondanks de vele kritiek ben ik trots op wat we de voorbije zes jaar hebben gerealiseerd", vertelt Landuyt. "Nog nooit was er zoveel aan het veranderen in Brugge. En dat bedoel ik uiteraard positief (lacht). Pas nu zie je de resultaten van jaren hard werk. Denk aan het vernieuwde Zand, de komst van het congres- en beursgebouw, het vernieuwde Koning Albertpark... Daarenboven zijn we een drukbezette stad. Ook de terrasjes zullen er properder uitzien. Om nog maar te zwijgen van het recordaantal evenementen in de Brugse binnenstad en daarbuiten." Schrik voor een nederlaag heeft Landuyt dus niet. "Ik ben er echt van overtuigd dat ik meer stemmen haal dan in 2012", zegt hij. "De goesting om nog eens zes jaar burgemeester van Brugge te zijn, is héél groot. Wat de kiezer van mij mag verwachten? Ik ga verder op de ingeslagen weg. Alleen heb ik de voorbije jaren meer ervaring opgedaan om mijn stad nog beter te kunnen besturen."





Rusten en lezen

Over de vraag 'en wat na de politiek?' wil de burgemeester voorlopig niet te veel nadenken. "Dat hoeft ook niet, aangezien ik overtuigd ben dat mijn verhaal als burgemeester verder zal gaan", glimlacht hij. "Ik heb uitzicht op een goed leven. Een beetje rusten en lezen, in de eerste plaats. Het verliezen van de burgemeesterssjerp zou me niet persoonlijk treffen. Al hoop ik uiteraard dat mijn pensioen nog enkele jaren wordt uitgesteld. Het woord is nu aan de kiezer", aldus burgemeester Landuyt.