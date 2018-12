“Een rustiger horecaleven in De Steenput” Doorwinterde uitbaters openen restaurant waar Kurt’s Pan was Bart Huysentruyt

17 december 2018

15u06 0 Brugge Het vroegere Kurt’s Pan is omgetoverd tot De Steenput, een gloednieuw restaurant in hartje Brugge. Uitbaters zijn Peter Vanden Broucke (54) en Melika Kaddouri (49), die er al een bewogen horecaleven hebben opzitten. “In De Steenput kunnen we ons ei kwijt én toch meer genieten van het leven.”

De ziekte van de vroegere gastvrouw van Kurt’s Pan betekende het einde van het restaurant dat vijftien jaar bekendheid genoot in de Sint-Jakobsstraat. In september namen Peter Vanden Broucke en Melika Kaddouri de zaak over. Ze pakten het interieur en de keuken aan en openden zopas De Steenput. In hun zaak kan je uit een vast menu of voor- en hoofdgerechten kan kiezen. ‘s Middags vanaf 14 uur kan je er ook gewoon een koffie of een lokaal biertje bestellen. De zaak is open van 12 tot 22 uur. “We hebben het De Steenput genoemd, naar de historische put die hier naast de zaak ligt", zegt Melika Kaddouri.

‘t Walnutje

Samen met haar man Peter Vanden Broucke heeft ze een stevig horecaverleden. Hij baatte 27 jaar 't Walnutje op het Walplein in Brugge uit. Melika stond eerder achter de toog van Café Zonder Naam en Kaai 49 in Zeebrugge. De laatste zaak verliet ze om zich helemaal toe te leggen op de bekende Astoria op de Zeedijk in Knokke-Heist. Maar Melika wilde heel graag terug naar Brugge. “Bovendien hebben we nu beiden al een respectabele leeftijd”, zegt ze. “We willen ons creatief uitleven in de keuken en een gezellige zaak uitbaten, maar tegelijk ook wat meer genieten van het leven. Daarom zijn we tijdens de week op maandag en dinsdag gesloten. De overige dagen zijn we wel open.”

Verse kreeft

Op de kaart staan klassieke vis- en vleesgerechten, maar dan geserveerd op een moderne wijze. “Bij de voorgerechten serveer ik de escargots bijvoorbeeld niet traditiegetrouw in een schelp. Ook voor de tartaar van coquilles of de filet pur heb ik zo mijn eigen manier om de klanten visueel te verrassen.” Specialiteit van het huis is de verse kreeft. “Daar betaal je misschien iets meer voor, maar we maken er wel ons handelsmerk van.” Duidelijkheid troef bij De Steenput, waar de prijzen voor de voorgerechten allemaal gelijk zijn, net als de prijzen voor de hoofdgerechten (uitgezonderd dan de kreeft). “We hebben plaats voor 24 couverts", zegt Melika Kaddouri. “Bij droog weer zetten we het terras buiten. Daar kunnen nog eens zestien klanten zitten. We mikken in de eerste plaats op een Brugs publiek, maar ook toeristen zijn welkom. Qua locatie zitten we goed, in de schouder van de Sint-Jakobsstraat, richting Ezelstraat. Er beweegt veel in deze buurt. We leerden al de buren kennen en zijn aangenaam verrast.”

Info: www.bistro-steenput.be