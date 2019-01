“Een beetje beschutting mag toch?” Open Vld-raadslid wil bushokje aan busparking achter station Bart Huysentruyt

31 januari 2019

16u26 0 Brugge Sandrine De Crom, gemeenteraadslid en Kamerlid voor Open Vld, vraagt dat er snel werk wordt gemaakt van beschutting voor reizigers aan de achterkant van het station.

Daar stoppen nu geregeld bussen van onder meer Flixbus, die Brugge met andere Europese grootsteden verbindt of Flibco, de maatschappij die de shuttle verzorgt tussen Brugge en de luchthaven van Charleroi. “Bruggelingen vertrekken er richting verre oorden. Het is de start van hun vakantie", zegt De Crom. “Ook voor veel bezoekers aan Brugge is dit de plaats waar zij hun laatste momenten in Brugge doorbrengen. Door weer en wind helaas, want van enige beschutting is daar geen sprake.” Tijdens de gemeenteraad van februari, zal De Crom het schepencollege interpelleren met de vraag wat daaraan zal gedaan worden. “Wanneer wordt daar een bushokje of enige overdekking voorzien voor deze reizigers? Dat is nu toch een minimum aan hoffelijkheid voor onze eigen Bruggelingen die er op reis vertrekken en ten opzicht van de vele bezoekers. Met een beetje goede wil kan zoiets toch heel snel geregeld worden?”

Het stadsbestuur en de diensten onder bevoegd schepen Philip Pierins (sp.a) bekijken de vraag.