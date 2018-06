"Dúrf zingen, ook al is het af en toe vals" BIJ NIEUW KOOR NO NOTES HEB JE GEEN ENGELENSTEM NODIG BART HUYSENTRUYT

09 juni 2018

02u42 0 Brugge Al zing je zo vals als een kat, toch ben je welkom in het nieuwe Brugse koor No Notes. Voor de kersverse leden is het een uitlaatklep, veel meer dan kunde. "Samen zingen is goed tegen de stress", zegt Sandra Wintein. Ook Brugs schepen Mieke Hoste doet mee.

'Mamma Mia' van Abba of 'Zoutelande' van BLØF: het zijn twee populaire liedjes die sinds deze week gebracht worden door het nieuwe Brugse koor No Notes. Een speciaal koor, omdat niemand er verplicht is om goed te kunnen zingen. Alle 'douche-zangers' zijn er welkom. "In de meeste koren moet je toon kunnen houden om er een plekje te veroveren", zegt initiatiefneemster Sandra Wintein. "Maar bij ons is dat allemaal niet nodig. Je moet durven zingen, ook al kan je het niet. En je hoeft je ook helemaal niet te schamen: als je samen naast de toon zit, dan valt dat zo niet op (lacht)."





Ook Brugs schepen van Dierenwelzijn Mieke Hoste (sp.a) is lid. Zij mocht ooit als kind niet aansluiten bij een koor, omdat ze niet goed genoeg zong. "De hoge la's en de lage do's zijn moeilijk, een valse noot is vlug erbij en toonvastheid is ook al lastig", knipoogt ze.





19 dames, 1 heer

"Ik denk dat dit voor veel mensen herkenbaar is. Toch wil iedereen altijd uit volle borst ballades, aria's of popdeuntjes brengen: in de douche of in de wagen. Het maakt in dit koor niet uit: als het maar goed voelt. Ik was er meteen door aangesproken."





Mieke Hoste is niet alleen. Op de eerste repetitiedag kwamen meteen 19 vrouwen én 1 man meezingen. 'Laat de zon in je hart', maar dan net even anders dan Willy Sommers. "Vergis je niet: iedereen kan zingen", zegt dirigente Anne Marie Jansen.





"Alleen, de ene kan het wat beter dan de andere. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Ik krijg er de komende maanden wel wat lijn in. Het belangrijkste is dat iedereen zich amuseert. Zingen is een mooie hobby, zeker als je dat samen kunt doen."





Een aankondiging op Facebook heeft bovendien al aangetoond dat er nog veel meer Bruggelingen geïnteresseerd zijn in No Notes. Het regent positieve reacties. "Ik hoop dat er nog wat extra mannen bijkomen", zegt Sandra Wintein. "Dat zou het evenwicht in de groep wat herstellen. Samen zingen werkt gewoon goed tegen de stress. Het is een uitlaatklep en voelt goed."





Wie meer informatie wil, of zich wil aansluiten, kan dat op het nummer 0475/77.47.62.