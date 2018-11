"Duidelijk georganiseerde raid in commandostijl" 17 CLUB-HOOLIGANS STAAN TERECHT VOOR AANVAL OP NAPOLI-FANS

20 november 2018

02u25 0 Brugge Hoewel er een Italiaanse politieagent halfdood werd geslagen, ontkennen zeventien hooligans van Club Brugge dat ze drie jaar geleden slagen uitdeelden bij een aanval op vijf Napoli-supporters. In totaal vorderde het parket 3.190 uren werkstraf en meer dan 52 jaar stadionverbod voor de bende die onder leiding zou hebben gestaan van Jelle Borkelmans.

De aanloop naar de Europa League-wedstrijd van Club Brugge tegen Napoli op 26 november 2015 was al erg beladen. Toen burgemeester Renaat Landuyt door de terreurdreiging nog eens besliste dat de wedstrijd volledig achter gesloten deuren moest plaatsvinden, was het hek helemaal van de dam. "De harde kern hield met 200 man een protestmars vanuit hun schuilplaats, café 't Putje, naar het stadion", sprak procureur Yves Segaert-Vandenbussche. "Vreemd, want de helft van de meute mocht niet binnen door een stadionverbod."





Wraak nemen

Aan de poort van het Jan Breydelstadion maakte de harde kern van Club heel wat amok. Onder meer CEO Vincent Mannaert kreeg in het tumult een stomp. De hooligans volgden de wedstrijd uiteindelijk in 't Putje. "Door het 0-1-verlies nam de frustratie nog meer toe. Bovendien werden tijdens de heenwedstrijd enkele Brugse supporters aangevallen door Napolitanen. Het plan rijpte dus om wraak te nemen."





Volgens het parket stuurden de kopstukken van de "Bruges Youth", onder wie Jelle Borkelmans, verkenners uit om Napoli-supporters te spotten in de binnenstad. Omstreeks 23 uur liep bij de zoon van voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans een telefoontje binnen dat er Italianen op de Eiermarkt zaten. Zo'n 25 Club-hooligans sprongen daarop in de wagen en reden naar het centrum. Ze parkeerden aan het Beursplein en stapten in stoet naar de Eiermarkt, met kappen en maskers op. "Het was een duidelijk georganiseerde raid in commandostijl. De volledige Eiermarkt werd door de hooligans afgesloten. Niemand mocht er nog door."





Omerta

Een Italiaanse politieagent, die in z'n vrije tijd naar Brugge was afgezakt, deelde zwaar in de klappen. "Hij bloedt in z'n ogen. Haha, beire", zouden de hooligans volgens Segaert-Vandenbussche geroepen hebben. De man werd uiteindelijk met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Ook een meisje dat hem wilde beschermen, werd geslagen.





Maar zo stoer ze bij de feiten waren, zo laf waren ze tijdens hun verhoor. Niemand durfde, zoals het hoort volgens de omerta, namen te noemen", aldus de procureur. Hij voegde ook nog enkele andere hooligangevechten bij het dossier. Zo zou Borkelmans op 15 juli 2015 samen met elf andere heethoofden enkele Lokeren-supporters hebben aangevallen. Een jaar eerder zou hij ook betrokken zijn geweest bij ongeregeldheden in Lierse.





De afspraken voor de gevechten maakten de jonge hooligans in een WhatsApp-groepje met de naam "Voetbal een feest". Vechten noemden ze onder elkaar "dansen".





Afzijdig

Jelle Borkelmans hangt als vermeende leider een werkstraf van 250 uren en 5 jaar stadionverbod boven het hoofd. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge vraagt evenwel de vrijspraak, net als bijna alle anderen. "Hij is als laatste bij de Eiermarkt aangekomen en heeft zich afzijdig gehouden. Ik vraag u hem geen stadionverbod op te leggen. Hij heeft momenteel al 6 jaar lopen en wil later graag met z'n vader nog eens naar het voetbal kunnen gaan." In totaal vorderde het parket gistermorgen 3.190 uren werkstraf, 21.300 euro aan boetes en meer dan 52 jaar aan stadionverboden. Uitspraak op 21 januari.