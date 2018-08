'Drenkeling' aan Herdersbrug acteert in filmpje politie 11 augustus 2018

Aan de Herdersbrug in Dudzele werden gisterenvoormiddag omstreeks 10 uur verschillende hulpdiensten gespot. Voorbijgangers die getuige waren van het voorval vreesden dan ook dat er iemand in het water was beland. Niets was minder waar, want de taferelen maakten deel uit van opnames die de Brugse politie op die locatie maakte. "Er was inderdaad helemaal niets aan de hand", zegt woordvoerster Lien Depoorter. "We draaiden zelf een filmpje in het kader van het 10-jarig bestaan dit najaar van onze dienst Slachtofferbejegening. Over het jubileum en de inhoud van het filmpje kan ik voorlopig nog niet meer kwijt." Van enige paniek of ongerustheid bij voorbijgangers was helemaal geen sprake. "We hielden alles bewust kleinschalig", stelt Depoorter. "De fietsers en voetgangers konden gewoon voorbij op het jaagpad. Sommigen vroegen ons wat er aan de hand was. We gaven hen de nodige uitleg en stelden hen onmiddellijk gerust." (SDVO)