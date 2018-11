"Dossier Steenbrugge ligt stil" LANDUYT (SP.A) SPREEKT VAN VERTRAGING ,VLAAMSE WATERWEG ONTKENT BART HUYSENTRUYT EN MATHIAS MARIËN

22 november 2018

02u26 0 Brugge Een vaste, hoge brug voor auto's en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers: dát was het plan van minister Ben Weyts (N-VA) voor Steenbrugge. Eén jaar later en er is niets veranderd. Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) ligt het dossier stil. De Vlaamse Waterweg spreekt dat tegen.

Voor automobilisten is het een gekend fenomeen: wie vanuit Assebroek richting Oostkamp wil rijden langs de Baron Ruzettelaan wordt vaak geconfronteerd met lange files. Ook in de omgekeerde richting is dat het geval. De oorzaak hoef je niet ver te zoeken: het verkeer rond de Steenbruggebrug loopt bijna dagelijks vast. Dat was ook het Brugse stadsbestuur niet ontgaan. Samen met Vlaanderen gingen de stad de voorbije jaren op zoek naar een alternatief. Precies één jaar geleden stelde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de ambitieuze plannen voor: een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers moesten soelaas brengen. Kostprijs: 10,5 miljoen euro.





Maar sindsdien heerst er stilte. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) vreest zelfs dat de plannen dode letter zijn. Op Facebook plaatste de burgemeester de afgelopen dagen vraagtekens bij het dossier. "Net zoals bij de nieuwe Zeesluis in Zeebrugge blijkt dat er eigenlijk nog altijd geen beslissing is genomen. Het ging louter om standpunten en suggesties. Het dossier is sluipend stilgevallen. En dat voor zo'n belangrijke beslissing in onze regio", zucht burgemeester Landuyt.





Studiebureau is nu bezig

Geen hoge brug of aparte fiets- en voetgangersbrug dan? Bij de Vlaamse overheid spreken ze dat tegen. Volgens Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg loopt het dossier geen vertraging op. "Meer zelfs: we willen volgend jaar aanbesteden", zegt Van Vooren. "Tijdens de voorstelling, een jaar geleden, mochten de buurtbewoners hun mening geven. Met die vragen en suggesties hebben we rekening gehouden. De laatste terugkoppeling met de buurt dateert van mei dit jaar. Een studiebureau bereidt het dossier nu in detail voor. Aangepaste en meer uitgewerkte plannen worden nu gemaakt. Het zal tegen het voorjaar van 2019 helemaal duidelijk worden waar precies de bruggen komen. Pas midden 2019 is de definitieve versie met de eerste simulatiebeelden klaar. Dat was overigens vorig jaar ook al zo gecommuniceerd."