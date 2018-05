"Dolfijnen hebben het hier wél goed" NIEUWE SHOW MÉT BOODSCHAP IN DOLFINARIUM BART HUYSENTRUYT

09 mei 2018

02u36 0 Brugge In het Boudewijn Seapark hebben 1.400 kinderen gisteren de nieuwe dolfijnenshow bekeken. Het is een show met een boodschap. Op een groot projectiescherm legt het park uit waarom de dolfijnen er verblijven.

De show is onrechtstreeks een reactie op de vele kritiek die het park te slikken krijgt van dierenrechtenorganisaties zoals Bite Back.





Zij voeren al jaren elke maand actie aan het Boudewijn Seapark met de vraag om het park te sluiten, omdat de dolfijnen er in gevangenschap worden gehouden.





Het dolfinarium in Brugge is het enige in ons land en valt onder de wetgeving van de dierenparken. Die wetgeving is onlangs nog strenger geworden, maar heeft volgens het park geen invloed op de verdere werking in Brugge. "Maar er is, terecht, veel meer bezorgdheid om het welbevinden van dieren in parken", reageert verzorger Sander Van Der Heul, die zelf de nieuwe show mee ineen stak. "We willen aan ons trouwe publiek tonen dat we echt met de dieren begaan zijn, dat ze hier een goed leven hebben en dat ze heus niet als circusdieren worden behandeld."





Geen circusact

De dolfijnenshow wordt geregeld vernieuwd, maar heeft nu dus een echte boodschap.





"Op een groot projectiescherm tonen we aan de toeschouwers waar deze dolfijnen vandaan komen, waarvoor hun sonar dient en hoe ze in het wild leven. We leggen ook uit dat ze de sprongen die ze maken in ons bassin ook in het wild uitvoeren. Het zijn dus helemaal geen circusacts. Op het projectiescherm zien de mensen een dolfijn in het wild zo'n sprong maken en tegelijk voert ook één van onze dolfijnen die sprong uit. Om maar aan te tonen dat het perfect normaal gedrag is." 1.400 kinderen maakten de première mee. Volgens Van Der Heul moeten de kinderen duidelijke informatie krijgen over gevangen dieren.





"De dolfijnensoort in het wild neemt af. Dat komt onder meer door de milieuvervuiling, de 'plastic soup' in onze oceanen. Dat geven we mee aan de kinderen en bezoekers. Deze dolfijnen in Brugge zijn de ambassadeurs van hun bedreigde soort. Ze moeten mensen doen nadenken over de toekomst van de planeet en de toekomst van het dierenbestand. Hun betrokkenheid wordt versterkt, zodat er meer inspanningen kunnen geleverd worden om de dolfijnen in het wild te helpen."





Opvallende nieuwkomers in de show zijn Maona en Ori, de twee jongste dolfijntjes in het Boudewijn Seapark. Ze zijn nu bijna drie jaar. "Ze doen alle bewegingen van hun mama's na. Het is prachtig om te zien."