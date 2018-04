'DOK54' bijna klaar voor grote opening BRUGSE KUNSTENAAR WIETSE BIJT SPITS AF IN GLOEDNIEUW CONCEPT MATHIAS MARIËN

12 april 2018

02u44 0 Brugge Langs de Pathoekeweg wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de opbouw van 'DOK54'. De zomer- en evenementenbar moet de komende maanden één van de grote trekpleisters worden voor de Triënnale 2018 in Brugge. Als voorsmaakje brengt de Brugse kunstenaar 'Wietse' vanaf 21 april een expo over zijn avonturen in Brazilië.

De officiële opening van 'DOK54' staat pas gepland voor 5 mei. Toch is er nu al volop bedrijvigheid op en rond het domein langs de Pathoekeweg. Organisatoren Anthony Sys, Maxime Robberechts en Jelmer Opdebeeck zijn al dagenlang in de weer om de inrichting van de zomer- en evenementenbar tot in de puntjes af te werken. Het drietal deed er alles aan om van 'DOK54' een publiekstrekker te maken en lijkt goed op weg om in hun opzet te slagen. Onder andere via sociale media wekten Anthony, Maxime en Jelmer de interesse van heel wat Bruggelingen.





WK-dorp

"Er komt zowel een binnen- als buitengedeelte", gaat Anthony verder. "In de binnenbar overheerst het industriële gevoel. We mikken in de eerste plaats op een publiek vanaf 25 jaar. Met alle respect, maar aan groepjes jongeren die zich zat willen drinken, heeft DOK54 geen behoefte. Het is niet de bedoeling om zomaar een café te beginnen. We mikken op een breder doelpubliek."





Die ambitie vertaalt zich ook in het aanbod de komende maanden. Naast drie bars, komt er ook een dagelijkse foodtruck. 's Middags is er lunch voorzien voor bedrijven. Ook het voetbal in juni vormt een attractie op zich. Rond de bar zal een WK-dorp uit de grond worden gestampt. Al zal er tussen 5 mei en 17 september één rode draad zijn: kunst. "Dat blijft effectief het belangrijkste", zegt Sys. Zo komt er op het water een soort zwevende container waar bezoekers kunstwerken kunnen bezichtigen. In totaal zullen 11 kunstenaars de revue passeren.





'Sampa'

Als voorsmaakje voor de grote opening brengt de Brugse kunstenaar Wietse Hindrickx vanaf 21 april een expo over zijn avonturen in Brazilië. Tijdens 'Sampa' vertaalt Wietse zijn persoonlijke interpretatie van het land en de bevolking in zijn werk. "Van de lokale gebruiken tot de diepste hoekjes van de 'gevreesde' favela's. Alles komt aan bod. Al lieten vooral de favela's een diepe indruk op me na", vertelt Wietse.





De Bruggeling timmert zo verder aan zijn carrière en is binnenkort ook te zien in Lissabon en Wenen. Onlangs nam hij de muren rond het zwembad van het bekende hotel 'La Reserve' in Knokke-Heist nog onder handen. Als eyecatcher schilderde Wietse alvast een indrukwekkende 'mural' van 9 op 6 meter aan de ingang van 'DOK54'. "De vis verwijst naar het thema van Triënnale 2018: liquid city", verklaart de kunstenaar het ontwerp. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina 'DOK54' of het Instagramaccount 'Wietseart'.