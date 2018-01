"Doel? Industriezones op de kaart zetten" CHARLOTTE DENYS IS EERSTE VROUWELIJKE VOORZITTER BEDRIJVIG BRUGGE MATHIAS MARIËN

02u37 0 Brugge Met Charlotte Denys (43) komt voor het eerst sinds de oprichting in 1978 een vrouw aan het hoofd van Bedrijvig Brugge. De vereniging vertegenwoordigt 256 Brugse bedrijven uit de industriezones en wil met de nieuwe voorzitter verder inzetten op veiligheid en preventie. "In drie jaar tijd is ons ledenbestand verdubbeld. Mijn voornaamste doelstelling is om de industriezones op de kaart te zetten in Brugge", zegt Charlotte.

Bedrijvig Brugge heeft de voorbije maanden en jaren niet stilgezeten. Onlangs nog zette de vereniging een BIN-netwerk op rond industrieterrein De Blauwe Toren na de aanhoudende overlast met buitenlandse truckers en vele inbraken. Eén van de drijvende krachten achter het BIN-netwerk was Charlotte Denys. Ze werd door de raad van bestuur unaniem verkozen als voorzitter. "Een hele eer in dit mannenbastion. Ik zal er alles aan doen om onze ambities waar te maken", zegt Charlotte, die zelf medezaakvoerster is van 'Aanhangwagens De Schepper'. In het verleden sloegen inbrekers daar al tot driemaal toe hun slag. Op dat vlak kent Charlotte het klappen van de zweep.





Gezelligheid

De komende maanden ligt er meteen heel wat werk op de plank. Niet alleen is er de lancering van het BIN-netwerk, ook de samenwerking met het Brugs stadsbestuur moet verder op punt gezet worden. "We proberen om de industriezones Waggelwater en Blauwe Toren op de kaart te zetten bij de stad. Momenteel is er al een goede verstandhouding. In de toekomst moet die nog verbeteren. Bedrijvig Brugge vormt meer dan ooit de brug tussen het stadsbestuur en de wensen van de bedrijven. Het is aan ons om te tonen dat Brugge veel meer is dan enkel toerisme en de binnenstad", zegt Charlotte. Toch kijkt ze verder dan enkel het kille, zakelijke vlak. In de eerste plaats mikt de vereniging op gezelligheid. "Het moet voor zowel doorgewinterde zakenlui als jonge ondernemers aangenaam zijn op onze bijeenkomsten. Dat zal bovendien de onderlinge relaties ten goede komen. Onze leuze 'Ondernemen doe je niet alleen' is niet zomaar lukraak gekozen", klinkt het ambitieus.





Charlotte Denys is al enkele jaren lid van de raad van bestuur en zag het ledenaantal de laatste jaren exponentieel toenemen. "De laatste drie jaar is het aantal aangesloten Brugse bedrijven verdubbeld. Momenteel tellen we 256 leden. De ambitie is om dat aantal nog fiks op te krikken. Daarbij mikken we in de eerste plaats op jonge ondernemers die op 'een eilandje' ondernemen. Hen betrekken in ons verhaal, is de ambitie. Als voorzitter, de eerste vrouw sinds de oprichting 40 jaar geleden dan nog wel, wil ik mij daar volop voor inzetten", besluit Charlotte vol goede moed.