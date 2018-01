"Dodelijk ongeval op ijspiste kon vermeden worden" TOERISTE OVERLEDEN NA VAL TIJDENS DANS OP OUDEJAAR JELLE HOUWEN

02u44 0 Proot De schaatspiste op de Markt, waar de Russische de noodlottige val maakte. Brugge Een 43-jarige Russische toeriste is overleden na een zware val op de ijspiste op de Markt in Brugge. Valentina M. danste er met oudejaar op de muziek van omliggende cafés. "De piste stond vol, maar was nochtans al om 18 uur gesloten", zegt organisator Piet Vanderyse. "Ondanks het verbod wagen zich toch elke nacht mensen op het ijs."

Valentina M. was met haar gezelschap, dat bestond uit minstens nog een vriendin, vanuit haar thuisland naar Brugge gereisd om oudejaarsavond te vieren. Na middernacht zakten ze af naar de Markt. Op dat moment stonden al enkele tientallen mensen op de ijspiste. Die was gesloten, maar ze waagden zich er toch op om enkele danspasjes te doen op de platen die dj's van de omliggende cafés draaiden. Rond 1 uur kwam M. plots ten val. Ze raakte buiten bewustzijn en omstaanders belden de hulpdiensten. De toegesnelde MUG-arts diende haar de eerste zorgen toe en de vrouw kwam terug bij. Ze zei dat ze zich vrij goed voelde en weigerde mee te gaan naar het ziekenhuis. De MUG-arts raadde haar dat nochtans aan, omdat ze toch een erg kwalijke val had gemaakt.





Bed & breakfast

Er zat voor de spoedarts niets anders op dan de vrouw terug te laten vertrekken. Hij gaf haar vriendin wel nog de raad om minstens om de twee uur de toestand van de vrouw te controleren. M. en haar vriendin vertrokken na een tijdje op de ijspiste terug naar de bed & breakfast in de Beenhouwersstraat waar ze verbleven. Maar rond 8 uur werd opnieuw een ziekenwagen gevraagd en kwam ook de politie ter plaatse. De vrouw had alweer het bewustzijn verloren. Deze keer werd ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar vastgesteld werd dat ze hersendood was. Gisteren overleed ze uiteindelijk. Vermoedelijk liep de vrouw bij haar val een hersenbloeding op die haar uiteindelijk fataal werd. Er moet nu een regeling worden getroffen voor de repatriëring.





Op eigen risico

Organisator Piet Vanderyse, voorzitter van Brugs Handelscentrum dat verantwoordelijk is voor de ijspiste en chalets op de kerstmarkt, werd op de hoogte gebracht door de politie. "Het is een spijtig ongeval met noodlottige afloop", zegt hij. "We betreuren enorm wat er gebeurde, maar dit had vermeden kunnen worden: de piste was al om 18 uur gesloten en er was niemand van de uitbaters aanwezig. Maar elke nacht wagen zich toch mensen op de piste. Er hangt nochtans een bordje met de openingsuren en 'betreden op eigen risico'. Als de nachtwaker op de kerstmarkt mensen op de piste ziet, verjaagt hij hen. Maar deze keer stond de piste vol, met meer dan 200 man. Ze kropen over de omheining en braken eigenlijk in. Hen ervan afjagen, was dit keer onmogelijk. Het is duidelijk dat die vrouw daar niet mocht zijn." Wellicht volgde de Russische vrouw gewoon de menigte. De politie is alvast een onderzoek geopend. "In eerste instantie om de omstandigheden van haar val te onderzoeken. Als iemand verantwoordelijk moet worden gesteld, is dat aan het parket", klinkt het.