"Dit moet gewoon lukken" CERCLE SPEELT VANAVOND BELANGRIJKSTE MATCH VAN JAAR BART HUYSENTRUYT

10 maart 2018

02u34 0 Brugge Brugge kleurt vandaag groen en zwart, want Cercle Brugge kan na drie jaar opnieuw promoveren naar de hoogste klasse. Supporters zijn gestart met het versieren van de Olympialaan. 14.000 man bijten nu al hun nagels stuk als ze aan de match van vanavond denken. "Ik heb er een goed gevoel bij: dit gaat lukken", zet cafébaas Dave Trio (47) de toon.

Drie jaar. Zo lang heeft Cercle Brugge zich koest moeten houden in het vagevuur van tweede klasse, of 1B zo u wil. Maar vanavond kan de Vereniging opnieuw promoveren naar de hoogste klasse. Enige voorwaarde: minstens met twee goals verschil winnen van Beerschot-Wilrijk, dat vorige week een krappe 1-0 overwinning uit de brand sleepte in Antwerpen. "Ik ken het principe van het vel en de beer", glimlacht supporter Geert Demeyere (59), die maandag het liefst zijn zestigste verjaardag wil vieren met een titel op zak. "Het wordt erg spannend, maar ik ben heel blij dat het groen-zwarte legioen massaal op post zal zijn."





Kleurrijke Olympialaan

Cercle wordt vanavond wellicht aangemoedigd door 14.000 supporters. Die verwelkomen de spelers in een kleurrijk versierde Olympialaan. Bijna alle bewoners doen mee. "Nochtans wonen er maar vier Cercle-fans in de straat", knipoogt Roland Lamote (71), die zondag jarig is. "Twee jaar geleden hebben we de straat in blauw en zwart gehuld, toen Club tegen Anderlecht kampioen kon spelen. Er is toen een belofte gemaakt dat we hetzelfde zouden doen bij een mogelijke kampioenenviering van Cercle. Nu is het zover. Er liggen 15.000 vlaggetjes klaar. Er komen ook ballonnen, sjaals en grote spandoeken. We hebben allemaal gezien dat Beerschot-Wilrijk hun spelers met heel veel lawaai heeft aangemoedigd. Wel, wij kunnen dat ook. Ik roep alle supporters op om tegen 17.30 uur naar de Olympialaan af te zakken. Een halfuurtje later komt de spelersbus via de Gistelse Steenweg de Olympialaan opgereden en kunnen we hen toejuichen. Ook de jeugdspelertjes van Cercle komen af en vormen een erehaag vanaf de parking tot de ingang van het stadion."





Fandorp

Daar wordt morgen een fandorp opgebouwd, waar de supporters van Cercle-café Transit in Zedelgem zeker zullen vertoeven. "Het wordt een gekkenhuis", zegt cafébaas Dave Trio, die er twintig jaar achter de toog staat. "Ik heb er een goed gevoel bij: dit gaat lukken. Het zijn niet de leukste jaren geweest voor de Cercle-supporter, maar nu is het moment gekomen om terug te keren op het hoogste niveau. Cercle'tje zal dat gewoon doen."





Bij winst en dus de titel wordt er vanavond feest gevierd in het fandorp aan het Jan Breydelstadion. Ook de cafés op De Platse doen mee, al wordt toch vooral verwacht dat er ter plaatse gevierd zal worden. In april zou Cercle dan nog een feestje plannen in de Brugse binnenstad.