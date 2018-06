"Dit maakt Zeebrugge kapot" ACTIEVOERDERS PROTESTEREN TEGEN NIEUWE ZEESLUIS VISARTSITE BART HUYSENTRUYT

28 juni 2018

02u43 0 Brugge "Als dit plan doorgezet wordt, gaat Zeebrugge dood." Dat was de boodschap die enkele bewoners van de kustgemeente dinsdagavond verkondigden op de Burg, net voor de gemeenteraad in Brugge. Ze vrezen dat een nieuwe zeesluis op de huidige Visartsite de badstad zal versmachten.

Aan het stadhuis protesteerden zo'n twintig mensen. Zoals bekend moet er een nieuwe zeesluis komen in Zeebrugge om grote schepen te ontvangen en richting het binnenland te laten varen. De huidige Visartsluis werkt niet meer en is eerder erfgoed dan een echte sluis. Onder de actievoerders waren ook Alexander Savels en Jessica Baert, met hun twee jonge kinderen van 8 en 5. Ze hebben hun huis langs de Kustlaan in Zeebrugge net verbouwd en wonen er sinds januari. "We kochten het huis acht jaar geleden en hebben er jaren aan gewerkt", vertelt Alexander Savels.





Kiezen voor onteigening

"Toen we er in april dit jaar drie maanden woonden, kregen we een brief in de bus dat we mogelijk onteigend zouden worden voor de komst van de nieuwe zeesluis. Dat hadden we nooit zien aankomen." Er zijn nu twee scenario's: ofwel krijgt de optie Visart groen licht, ofwel wordt een andere optie overwogen. "Als de sluis hier effectief komt, dan kiezen we voor onteigening", weet Savels wel zeker. "Eigenlijk hopen we dat we gewoon kunnen blijven. De verbouwing zou nu moeten verdergaan, maar die staat on hold."





Grote ongerustheid

Het toont de grote ongerustheid in Zeebrugge, waar de keuze van de Vlaamse overheid voor de Visartsite als locatie voor de nieuwe zeesluis niet op gejuich wordt onthaald. Volgens Johan Mistiaen was de keuze voor het Verbindingsdok een veel betere geweest. "Daar zou bij wijze van spreken morgen al kunnen gestart worden met de werken", zegt hij. "Kies voor het Verbindingsdok, maar laat het gefaseerd verlopen. Leg ook de NX, de nieuwe autoweg langs de kust, bovengronds. Dit kan sneller uitgevoerd worden. Alles is aanwezig in het Verbindingsdok: goede diepte en voldoende breedte. Kiest men voor Visart, dan is er nog heel veel werk. Het zou immers jaren duren vooraleer die keuze realiteit wordt. Nu worden de inwoners van Zeebrugge op de kast gejaagd door deze plannen. De roetuitstoot is één van de grootste bezorgdheden. Als een schip stilligt in de sluis, wordt het in Zeebrugge ongezond. Ook de leefbaarheid komt in het gedrang. Mensen worden onteigend, de gemeente wordt in vier stukken verdeeld en kan nooit meer herenigd worden."





Begin juli valt de definitieve beslissing bij de Vlaamse overheid. Blijft het de Visart of kiest de overheid voor een andere optie. "Het is heel spannend", zegt Mistiaen. "We zijn bij alle kabinetten langsgeweest met ons eigen voorstel. Ik hoop dat ze geluisterd hebben."