"Dit is het toerisme van de toekomst" NU AL GAMES MET VIRTUAL REALITY IN HISTORIUM, LATER IN HELE MUSEUM BART HUYSENTRUYT

07 juli 2018

02u27 0 Brugge Toeristische trekpleister Historium pakt uit met vijf games in virtual reality. Het is een voorproefje van wat je binnenkort te wachten staat. "We willen bezoekers binnen een jaar volledig vrij met een VR-bril door het Brugge van 1495 laten wandelen", zegt manager Christophe Roose.

Voor een stunt meer of minder zitten ze in het Historium niet verlegen. De attractie op de Markt ging eind 2012 spectaculair van start. Acteurs hadden zich voor de hele beleving, het Brugge uit de 15de eeuw, in Jan Van Ecyk en consoorten verkleed om het Historium levensecht te maken. De attractie lost ook de hoge verwachtingen in: jaarlijks komen er 200.000 mensen op bezoek. Dat is bijna evenveel als het nabijgelegen Belfort, toch hét uithangbord van Brugge.





"Maar we mogen niet stil blijven staan", vindt manager Christophe Roose. "Al sinds 2015 zijn we erg bezig met virtual reality. Daarvoor is in het Historium een ruimte vrijgemaakt, waar bezoekers tegen een kleine extra prijs, met een VR-bril, al even kunnen snuisteren in het Brugge van de Gouden Eeuw. Twee op drie bezoekers maken daar ook gebruik van."





Minigolf

Achter de schermen is een heel team bezig om die technologie nog verder op punt te zetten. Bezoekers kunnen in de aparte ruimte, achteraan het binnenpleintje van het Historium, nu vijf games spelen met zo'n gekke bril. Dat hebben ze het Laborium genoemd. "We bieden vijf spelletjes aan", zegt Roose. "Dat zijn Richie's Plank Experience, Cloudlands Minigolf, Elven Assassin, Arizona Sunshine en Serious Sam. Op korte termijn komt er nog een aantal games bij. Vier personen kunnen in deze ruimte apart of samen spelen."





50.000 euro

Niet alleen bezoekers van het Historium kunnen er elke dag tussen 13 en 18 uur langslopen, ook wie gewoon zin heeft om een spel te spelen, is er welkom. "We hebben hier ruim 50.000 euro in geïnvesteerd", zegt Christophe Roose. "Het lijkt op het eerste zicht weinig met het Historium te maken te hebben, maar hier bereiden we wel onze toekomst voor. Dit is, hopelijk, het toerisme van de toekomst. Mensen willen geen suffe musea, maar een plek waar iets te beleven is. We willen bezoekers binnen één of twee jaar met een VR-bril door het Historium laten lopen. Zo wandelen ze effectief door de oude Waterhalle of in de Sint-Donaaskerk, die al lang niet meer bestaat. We brengen het verleden helemaal tot leven. Geen enkele attractie doet het ons op deze manier voor."





Gamen in Laborium is niet gratis: 25 euro per halfuur voor beginners tot 60 euro voor ervaren spelers voor 90 minuten.