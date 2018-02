"Dit is geen druppel op hete plaat" 57 WEST-VLAMINGEN BIEDEN IN OEGANDA MEDISCHE HULP TIMMY VAN ASSCHE

24 februari 2018

02u38 0 Brugge 57 West-Vlaamse vrijwilligers, vooral uit het Brugse, zijn naar Oeganda gereisd. Ze verrichten er onder meer dringende medische ingrepen. Hun verplaatsing en verblijf - 1.500 euro - betaalden ze zelf. "Ons werk is geen druppel op een hete plaat, elk beetje helpt echt", zegt verpleegster Nancy Verhaest uit Brugge.

Een indrukwekkende delegatie van 57 medische vrijwilligers trok tien dagen naar het noorden van het Afrikaanse land. Met de vzw 'Together we're strong' hielpen ze er de armste inwoners in de streek van de stad Lira. Ze werkten er samen met lokale zusters en het Pope John-ziekenhuis. "Apothekers, generalisten, reumatologen, pediaters, dermatologen, oogartsen, anesthesisten, kinesisten, chirurgen, gynaecologen, tandartsen, opticiens en verplegers maakten de reis", vertelt apotheker en logistiek medewerker Filip Demyttenaere uit Zwevezele. "De inspanningen geven heel wat Oegandezen hoop voor de toekomst."





Filips echtgenote en apothekeres Hilde De Loore stak mee de handen uit de mouwen. "Ook medische toestellen werden meegebracht en geschonken. Dagelijks bezochten we twee dorpen. Per dorp werd een 500-tal patiënten geregistreerd: een 350-tal kwam bij de dokters terecht, een 150-tal kinderen bij de pediaters. Er werden heel wat gevallen van ondervoeding en lepra vastgesteld, maar ook misvormingen, (lies)breuken en waterhoofden. De tandartsen verrichtten dagelijks een 100-tal extracties (verwijderen van tand of kies, red.) en opticiens pasten dagelijks zo'n 150 brillen aan. Oogartsen hadden de handen vol met 48 operaties en 300 consultaties. Chirurgen verrichtten een 60-tal operaties: hoofdzakelijk breuken en het verwijderen van de baarmoeder en tumoren. De gynaecoloog voerde meerdere keizersnedes uit."





Anticonceptie? Taboe

Verpleegster Nancy Verhaest uit Brugge ging met haar man, anesthesist Peter Van Saet, mee naar Afrika.





"Terwijl mijn man hielp in het ziekenhuis, trok ik met een team naar verscheidene dorpen. Naast medische ingrepen uitvoeren, werden ook duurzame projecten opgestart, zoals een bijenproject. Zo kan de bevolking voedzame honing aanmaken. Samen met Els De Temmerman (oprichtster van vzw Kindsoldaten, red.) werd een voedingsprogramma opgestart, gericht op kinderen met een achterstand door slechte eetgewoonten. We deelden ook 1.000 herbruikbare maandverbanden uit, zodat meisjes niet meer afwezig zijn van school tijdens hun menstruatie. We gaven lessen familieplanning - anticonceptie is er nog taboe - en schonken leeslampjes op zonne-energie. Ons werk is géén druppel op een hete plaat, elk beetje helpt echt. Als er geen hulp wordt geboden, zou je meer sterfgevallen noteren. Bovendien is het belangrijk ziektes te bestrijden, alvorens die zich tot in bijvoorbeeld Europa zouden verspreiden. Dit was voor ons uiteraard geen snoepreisje. Fysieke paraatheid was belangrijk. Elke dag stonden we om 6.30 uur op en we schoven 's avonds niet voor 22 uur aan tafel. Maar elke deelnemer heeft het hart op de juiste plaats."





Serviceclubs

Elke vrijwilliger betaalde zelf 1.500 euro voor de vlucht en verblijf. Er kwam steun van bedrijven, particulieren en achttien provinciale serviceclubs, zoals de Brugse, Knokse en Maldegemse Rotary Clubs, Zonta en Innerwheel Brugge, Zonta Damme en De Haan. Meer info vind je op de Facebookpagina van de vzw.