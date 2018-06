"Dit is de diefstal van de eeuw" KUNSTENARES LIVIA CANESTRARO DOORBREEKT DE STILTE MATHIAS MARIËN

14 juni 2018

02u46 0 Brugge Twee weken na de diefstal van de bronzen beeldengroep van 't Zand zegt kunstenares Livia Canestraro (81) niet verrast te zijn door de diefstal. De familie stuurde opvallend genoeg enkele dagen voor de kunstroof nog een brief naar burgemeester Landuyt met vragen over de beveiliging van de beelden.

Livia Canestraro (81) ontvangt ons openlijk in haar riante villa. Een gesprek over haar gevoel bij de diefstal zal het uiteindelijk niét worden. "Hoe ik mij voel is niet belangrijk", zegt Livia daar zelf over. Na enkele minuten trekt de kwieke tachtiger het gesprek naar zich toe. Canestraro komt voor haar leeftijd opvallend scherp uit de hoek. Maar vragen beantwoorden over het mogelijke motief van de kunstroof of haar gevoel daarbij, doet ze dus niet. Haar dochter Livia Depuydt volgt het gesprek en stelt zich wél luidop vragen. "Op welke manier was de beeldengroep beveiligd? Waren daar camera's? Een alarmsysteem? Wij weten dat helemaal niet", aldus Depuydt. "Jullie zeggen dat er geen bewaking was voorzien? Tja, dan is het toch logisch dat onze familie zich vragen stelt ... Maar eerlijk? Ik vrees dat de kunstwerken ondertussen al gesmolten zijn."





Plots pikt Canestraro toch terug in op het onderwerp dat ze al de hele tijd ontweek. "Hoeveel zou dat smelten opleveren? Ongeveer 15.000 euro, volgens een snelle berekening. Zouden de dieven daar werkelijk zoveel moeite voor doen? Om nog maar te zwijgen van de risico's. Neen, ik houd daar een ander idee op na", is Canestraro duidelijk. Meteen daarna onthult de kunstenares zich opnieuw in stilzwijgen over de diefstal zelf. "Wat ik dan denk? Ik denk helemaal niks. Al is dit wel de diefstal van de eeuw. Schrijf dat maar op. Ze hebben monumentale beelden gestolen. Al heb ik alle vertrouwen in het onderzoek en de politie." Ondertussen is duidelijk geworden dat de familie enkele dagen voor de kunstroof nog een brief stuurde naar Brugs burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Daarin stelden ze zich openlijk vragen over de beveiliging van de kunstwerken.





Volgens Canestraro en haar dochter was dat het gevolg van een foto die uitlekte in de media. Daarop was te zien hoe de beelden buiten in een grasveld lagen. Alleen dateren het artikel en de bewuste foto van 22 februari 2017, bijna anderhalf jaar geleden dus. Kwatongen beweren dat de kunstenares mogelijk zélf verantwoordelijk is voor de diefstal. De opvallende timing van haar brief richting Landuyt, versterkt enkel die geruchten. "Ach, geloof me: wij hebben helemaal niks te maken met het verdwijnen van de beelden. We wisten niet eens waar ze precies lagen", lacht dochter Livia alle insinuaties meteen weg. "Dat het logisch is dat mensen zoiets denken? Iedereen heeft wel een mening over de kunstroof."





De familie ligt al langere tijd overhoop met het Brugs stadsbestuur en burgemeester Landuyt in het bijzonder. De hele discussie draait rond het verplaatsen van de beeldengroep van 't Zand naar de nieuwe fontein in het Albertpark. Volgens de stad verzette de kunstenares zich met alle mogelijke middelen tegen de verhuis, die nu logischerwijs niet meer doorgaat. "We worden steeds afgeschilderd als degenen die iets hebben tegen dat park. Maar dat klopt helemaal niet. Oké, we blijven ons tot de dag van vandaag verzetten tegen de verhuis. Al is dat enkel uit visueel oogpunt", zegt Canestraro. "De beelden zouden veel lager komen te staan dan op 't Zand. Dat doet gewoon afbreuk aan het werk. Ja, de stad is eigenaar ervan, maar er is nog steeds zoiets als morele diefstal. Als kunstenares blijf ik me daarop beroepen."





Toch kan de familie naar eigen zeggen nog steeds door één deur met Landuyt. Sterker: de tachtiger droomt luidop van een nieuw sculptuur in de Breydelstad. Daarvoor heeft ze zelfs al een ontwerp in gedachten: 'les quatre élements'. In haar tuin staat alvast een miniatuurversie te pronken. Al tempert de dochter van Canestraro meteen de verwachtingen. "Daarvoor is het nog veel te vroeg. Laat ons eerst hopen dat er snel een einde komt aan deze zaak", zegt Livia.