"Dit is de coolste kerstvakantie ooit!" RENÉE (8) MAG MEEZWEMMEN TIJDENS KERSTSHOW IN DOLFINARIUM BART HUYSENTRUYT

02u41 0 Benny Proot Renee mag figureren tijdens de kerstshow van het Dolfinarium. Brugge De 8-jarige Renée Van Neder uit Brugge kon haar geluk niet op toen ze gisteren mocht figureren in de kerstshow van het Dolfinarium. Het meisje kon zelfs zwemmen met de dolfijnen. "Dit is de coolste kerstvakantie ooit", zegt ze.

Speciaal moment gisteren tijdens de kerstshow in het Brugse Dolfinarium, waar de 8-jarige Renée Van Neder uit het publiek werd geplukt om deel te nemen aan de kerstshow. Het is, naast de live band op het podium, dé grote nieuwigheid in de show dit jaar. Vijf uitverkoren Brugse kinderen mogen deze vakantie om beurt het water in met de dolfijnen. Eén van hen is Renée, die via de Brugse zwemclub BZK geselecteerd werd om mee te doen. "Voorwaarde is uiteraard dat de kinderen kunnen zwemmen", vertelt Geertrui Quaghebeur, manager van Boudewijn Seapark. "De kinderen zorgen voor een extraatje. Ze hebben twee keer gerepeteerd en mogen zelfs een beetje acteren."





Benny Proot Renee Van Neder met Sander Vanderheul bij enkele dolfijnen.

"Zalige ervaring"

Renée genoot met volle teugen. "Ik was door het dolle heen toen ik hoorde dat ik mocht meedoen", vertelt de dochter van gemeenteraadslid Sandrine De Crom. "Dit was mijn eerste keer, maar ik mag deze vakantie nog twee keer meespelen. Ongeveer middenin de show schoppen de dolfijnen voetballen in het publiek. Ik vang zogezegd ook een bal en mag dan mee het podium op. Dat is een zalige ervaring."





Eenmaal op het podium krijgt Renée een duikpak aan. Ze komt eerst met een bootje het water op en doet wat leuke kunstjes met de dieren. Daarna mag ze, samen met een trainer, zwemmen in het bassin. "Ze mag de dolfijnen aaien, maar niet omhelzen", vertelt hoofdtrainer Sander Van der Heul. "Bevelen mogen enkel door de trainers gegeven worden, maar Renée mag natuurlijk wel assisteren." Renée knikt: "Ik mag hun vin even aanraken en hen aaien. Niemand van mijn familie kon ooit zo dicht bij een dolfijn komen. Zo leuk dat ik dat wel kan doen."





De bijna 2.000 toeschouwers konden het spektakel wel smaken. Renée kreeg de handen vlotjes op elkaar. "Dolfijnen zijn echte, lieve dieren. Ze kunnen ook heel goed zwemmen. Dit is echt de coolste kerstvakantie ooit." De kerstshow van het dolfinarium in het Boudewijn Seapark wordt elke dag van de kerstvakantie om 16.30 uur vertoond. Renée mag nog twee keer het water in.