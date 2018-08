"Dinky en ik zijn nu al beste vrienden" SLECHTZIENDE MONIQUE ONTMOET BLINDENGELEIDEPAARDJE BART HUYSENTRUYT

16 augustus 2018

02u22 0 Brugge De liefde tussen de slechtziende Monique Van den Abbeel (42) en haar nieuwe assistent Dinky (2) spat ervan af. Dinky is het eerste blindengeleidepaardje in Europa en mag sinds kort in de weekends naar Brugge om er kennis te maken met zijn nieuwe baasje. "Het klikt geweldig tussen ons", zegt Monique.

Monique Van den Abbeel is geboren met glaucoom, een oogaandoening. Sinds haar elfde is ze zo goed als blind. De sterke vrouw schreef er in 2016 een boek over en ze heeft ook een eigen website. Na het overlijden van haar elfjarige hulphond Xena moest ze op zoek naar een nieuwe assistent. "Op televisie leerde ik over een blindengeleidehond in de Verenigde Staten. Ik had het gevoel dat een paardje de oplossing kon zijn, want ik wilde me niet meer binden aan een hond. Toen ik hoorde dat Jules O Dwyer in Tongeren een paardje aan het opleiden was, heb ik meteen contact gezocht."





Monique bleek het ideale toekomstige baasje van Dinky, een minipaardje van 70 centimeter hoog en twee jaar oud. Terwijl een blindengeleidehond maximaal twaalf jaar oud wordt, kan een paardje tot 25 jaar worden. "Eigenlijk is het een ideale assistent", zegt Monique, die in Limburg al kennis maakte met Dinky. Nu mag het paardje tijdens de weekends ook al wennen aan de nieuwe omgeving in Brugge. "Ik merk dat Dinky veel minder afgeleid is dan een hond", zegt ze. "Ook voor mensen die allergisch zijn aan honden, kan dit een oplossing zijn. Een minipaardje is geen huisdier. Het mag wel op bezoek in de woonkamer of de keuken, maar bij mij thuis heeft hij zijn eigen stal en een graas- en speelplek. Ook de verzorging is anders en vraagt wat extra tijd. Maar het is een enorme hulp voor mij."





Niet aaien

Monique wil Dinky graag overal inzetten: tijdens wandelingen, maar ook naar de supermarkt of in de winkel.





"Mensen zullen zeker in het begin heel raar opkijken. Dat merk ik trouwens nu al. Als Dinky nat wordt in de regen, kan ik hem snel naar zijn stal brengen. Een hond moest ik nog eerst afdrogen en nadien mijn huis schoonmaken. Het nadeel is dat mensen er behoefte aan hebben om hem constant te strelen. Dat is best vervelend voor mij. Een blindengeleidepaardje mag tijdens het werk niet aangeraakt worden. Enkel in zijn vrije tijd is knuffelen toegelaten. Dat wordt echt een uitdaging." De kostprijs is natuurlijk niet min. Voor een blindengeleidehond tel je tussen de 20 en 25.000 euro neer, met een subsidie van 13.170 euro van de Vlaamse overheid. Een opgeleid paardje kost 32.500 euro, te betalen uit eigen zak. "Daar ben ik hard mee bezig", zegt Monique. "Door lezingen en infosessies te geven, probeer ik geld te verzamelen."