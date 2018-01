"Dieven aten zelfs onze zalm op" INBREKERS SLAAN 12 KEER TOE TIJDENS OUDEJAARSNACHT JELLE HOUWEN

02u40 0 Benny Proot Bij de meeste bewoners, zoals bij Lieven Geerardyn, is het glas van een schuifraam stukgeslagen. Brugge Inbrekers hebben tijdens oudejaarsnacht in Sint-Andries liefst twaalf keer toegeslagen in een straal van enkele kilometers. "Ze stalen juwelen met grote emotionele waarde én aten zelf de zalm uit de koelkast op", zegt Lieven Geerardyn.

Voor verscheidene inwoners van Sint-Andries is het nieuwe jaar in mineur begonnen. Na een nacht vol plezier en vertier ontdekten ze dat er in hun woning was ingebroken. De helft van de feiten tijdens oudejaarsnacht vond plaats in de Bosdreef: daar sloegen de dieven zes keer toe. De andere zes inbraken gebeurden in de directe buurt: de Doornstraat, de Gistelsesteenweg, de Grote Moerstraat, de Heesterlaan, de Lagebeekweg en de Korte Molenstraat.





Verscheidene inbraken lijken het werk van dezelfde daders, aangezien ze op dezelfde manier te werk gingen. Daarbij gebruikten ze telkens fors geweld. Aan de achterzijde van de woningen werd met een hamer, een breekijzer of een steen een raam ingegooid. Dat deden ze vlak bij de hendel van een schuifraam waarna ze die van binnen uit konden openen. Vervolgens doorzochten de dieven het huis en gingen ze aan de haal met juwelen, geld en elektronica zoals een televisie, PlayStation en fotocamera. "Het labo van de gerechtelijke politie had een drukke dag en ging overal langs voor een sporenonderzoek", zegt Philippe Tankrey van de Brugse politie. "Van de daders is voorlopig nog geen spoor. Zoveel inbraken tijdens oudejaarsnacht in een beperkt gebied: we kunnen ons niet herinneren dat dit al eerder gebeurde. De daders waren waarschijnlijk voorbereid. De feiten waren gewaagd, want op zo'n nacht is uiteraard best wel wat volk op de been. We blijven de mensen dan ook dezelfde boodschap meegeven: zorg ervoor dat in deze donkere maanden je huis bewoond lijkt. Een lamp laten branden boven of in de inkomhal kan al voldoende zijn."





Een van de slachtoffers uit de Bosdreef is Lieven Geerardyn (33) en zijn vrouw Nicky Caestecker. "Wij kwamen rond 4 uur thuis en troffen onze living vol glas aan", vertelt Lieven.





Jelle Houwen In de Bosdreef gebeurden zes van de twaalf inbraken.

Handschoen

"Met een zwaar voorwerp hebben ze het glas van het schuifraam opengebroken. Het eerste uur hebben we niets anders gedaan dan glasscherven opgeruimd. Bij ons gingen ze aan de haal met juwelen. Ze wisten goed wat ze wilden: alleen de sieraden van echt goud en zilver namen ze mee, de rest niet. En daar zaten stukken tussen met een grote emotionele waarde voor mijn vrouw: ze kreeg ze pas met kerst van haar meter. En het lijkt erop dat de dieven hun tijd namen om alles te doorzoeken. Ze kregen zelfs honger, want ze aten nog de zalm, hesp en een potje yoghurt uit de koelkast. Bovenop een spiegel werd de afdruk van een handschoen gevonden. Veel kans dus dat we nooit zullen weten wie de daders zijn", zucht Lieven.