“Diefstal is kennelijk uw beroep” Bart Boterman

11 december 2018

10u37 0 Brugge Een 43-jarige Roemeen riskeert liefst 5 jaar opsluiting voor 36 gauwdiefstallen en vijf pogingen in Colruyt-supermarkten in heel Vlaanderen. Het onderzoek startte naar aanleiding van twee handtasdiefstallen in de Colruyt in Brugge en Zedelgem in februari 2016.

Op camerabeelden was te zien dat het telkens om dezelfde dader ging. Het dossier dikte stelselmatig aan toen in andere filialen van de supermarktketen portefeuilles van klanten verdwenen en achteraf zijn gezicht te zien was op bewakingsbeelden. Volgens het parket verplaatste hij zich met drie verschillende auto’s en zat zijn vrouw geregeld achter het stuur.

Florentin P. haalde in totaal een 4.000 euro af met gestolen bankkaarten. Toen de politie zijn identiteit achterhaalde en een huiszoeking uitvoerde in Anderlecht, was de man al verdwenen uit ons land. Hij werd echter gearresteerd in Duitsland voor gelijkaardige feiten en belandde er in de cel. Het parket wachtte lang op zijn uitlevering omdat hij eerst zijn straf in Duitsland moest uitzitten, maar maandag kwam hij voor de rechter in Brugge.

Eerder al 12 jaar cel

“U werd al in Italië, Duitsland, Roemenië en Frankrijk veroordeeld voor diefstal, onder meer tot een celstraf van 12 jaar voor. Die vorige straffen hebben u blijkbaar tot geen enkel inzicht geleid. Diefstal is dus kennelijk uw beroep. Door de vele voorgaande veroordelingen vorder ik een celstraf van vijf jaar, dat komt neer op ongeveer een maand cel per feit”, sprak de procureur. De advocate van de Roemeen viel haast achterover.

“Mijn cliënt heeft alle feiten opgebiecht en volledige bekentenissen afgelegd. Bovendien gaat het om gewone diefstallen zonder geweld of braak. De straf die u vordert is volledig buiten proportie”, sprak de advocate. De man zelf zei dat zijn vrouw, die ook voor de rechtbank moest verschijnen maar verstek liet, niets van de diefstallen afwist. “Zij wist niet wat ik uitspookte. Ze is gewoon een brave mama van vier kinderen. Veroordeel haar alstublieft niet”, sprak de beklaagde.

Feestdagen

Hij zei tegen de rechter dat hij hoopte om de feestdagen thuis door te brengen. Dat kon op hoongelach van de rechter rekenen. “U zal wellicht nog veel feestdagen in de cel zitten. Als ik u vrij laat, zal u gewoon opnieuw beginnen met stelen. Uw inkomen is al uw hele leven diefstal. Waarom zou dit nu anders zijn?”, sprak ze. Enkele slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Vonnis op 14 januari.