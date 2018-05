"Die test met leugendetector? Precies scène uit 'Temptation Island'" 11 mei 2018

"We stellen ons grote vragen bij het gevoerde onderzoek van de staatsveiligheid. De test met de leugendetector? Die had meer weg van een scène uit 'Temptation Island'. De vragen waren verschrikkelijk slecht opgesteld." De verdediging van de Brugse diplomaat Oswald G. (62) maakt brandhout van de vordering van het federaal parket. Het wil G. veroordeeld zien voor deelname aan criminele activiteiten door het doorspelen van informatie aan Russische spionnen. Hij zou 20 tot 25 jaar contact hebben onderhouden, onder meer met de vroegere KGB.





Oswald G. werkte als kanselier en consul in onder andere Tokio, Lagos, Lissabon, New York, New Delhi en Kopenhagen. De Bruggeling ontkent met klem dat hij hand- en spandiensten verleende aan de SVR, de Russische buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst. Zijn advocaat Luc Arnou wees erop dat in het dossier geen enkel bewijs steekt van valse documenten die door zijn informatie zouden zijn opgemaakt. De rechter doet uitspraak op 13 juni. (MMB)