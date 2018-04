'Diabetesvriendelijke' chef-kok (50) overleden 09 april 2018

02u39 0 Brugge Chef-kok Johan Commeyne (50) van restaurant Zandwegemolen aan de Oude Oostendse Steenweg in Brugge is zaterdag onverwacht overleden.

De man was al 22 jaar diabetespatiënt en werd bekend omdat hij in zijn restaurant heel wat aandacht had voor mensen met suikerziekte.





Het kwaliteitslabel voor 'diabetesvriendelijk restaurant', dat hij voor Zandwegemolen verkreeg, was daar het logische gevolg van. Daarnaast werd Johan Commeyne ook benoemd tot ambassadeur van ZUCSU, een diabetesvriendelijk restaurantplatform. De man werd zo bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de patiënten.





"Diabetespatiënten gaan niet snel meer op restaurant, omdat ze altijd hun suikerspiegel in de gaten moeten houden. Als ik op voorhand weet dat een klant aan de ziekte lijdt, dan kan ik in de keuken ingrijpen", zei hij eind vorig jaar nog in deze krant. Johan Commeyne zette zich verder ook in als voorzitter van de Handelskring Scheepsdale Brugge. De plechtige uitvaartdienst vindt op zaterdag 14 april om 10 uur plaats in de parochiekerk van Sint-Pieters langs Blankenbergse Steenweg. (MMB)