"Deze Triënnale is nóg straffer" NU AL MEER INTERNATIONALE BELANGSTELLING DAN EERSTE EDITIE

04 mei 2018

02u32 0 Brugge Vanaf zaterdag is het zover: Brugge staat vijf maanden vol moderne kunst tijdens de tweede Triënnale. Veertien topkunstenaars en -architecten maakten werken die over de hele stad verspreid staan. "Het wordt een straffe editie", voorspelt curator Michel Dewilde.

De volgende dagen bezoeken 85 buitenlandse journalisten uit veertien landen Brugge. Ze komen uit alle uithoeken van de wereld, geïnteresseerd in de tweede editie van de Triënnale van de hedendaagse kunst. "Het zijn er nu al 36 meer dan bij de opening van de vorige editie. De Triënnale leeft, ook ver buiten Brugge", is de conclusie van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Die kwam zelf met het thema van deze editie op de proppen: 'Liquid city', een thema dat door de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman vaak werd onderzocht.





Walvis

Bauman is al jaren een inspiratiebron voor Landuyt. "Steden veranderen constant, onder meer door de klimaatopwarming. De kunstenaars hebben met dat idee gewerkt", zegt hij.





Absolute blikvangers zijn het eiland van architectenbureau Obba in de Langerei, ter hoogte van de Snaggaardbrug of de versie van de Brugse zwaan door de Amerikaan John Powers op het Minneboplein. En wat te zeggen van de enorme walvis aan het Jan Van Eyckplein, al moest die gisteren nog opgebouwd worden. "Als je alle 14 kunstwerken wil zien, dan ben je gauw een dag bezig", zegt curator Michel Dewilde. "Wat je hier allemaal ziet, is wereldklasse. De combinatie van moderne kunst in een historische stad als Brugge is al een belevenis op zich. De kwaliteit van de werken is ook nog beter dan de vorige editie. De verwachtingen zijn hoog en die worden, hoop ik, ingelost."





Bruggelingen kijken uit naar de opening van komend weekend, want dan kunnen ze vanaf het ponton in de Coupure de reien induiken. Afspraak om 11 uur.





Reien

"Heel veel van de werken zijn rond of in de reien gebouwd. Dat is meteen ook het hele concept", zegt Dewilde. "Het Brugse water leent zich perfect voor dit thema. Ik denk dat het één van de factoren is die de internationale interesse opwekken. Wie de Biënnale in Venetië kent, weet dat de vele kunstwerken daar nauwelijks in het straatbeeld te bewonderen zijn. In Brugge is dat helemaal anders aangepakt. Dat maakt de Triënnale zo uniek."





Pop-upcafés

Wie minder interesse heeft in kunst, maar verlekkerd is op een hapje en een drankje, kan terecht in twee pop-upcafés. Urb Egg bevindt zich in de tuin van de Poortersloge in de Academiestraat, Urb Sea op het strand van Zeebrugge. "De Poortersloge is de ideale uitvalsbasis", vindt burgemeester Renaat Landuyt.





2,1 miljoen euro

"We hebben dit gebouw destijds aangekocht om er kunsttentoonstellingen te kunnen organiseren. De Poortersloge is helemaal opgeknapt en leent zich hier nu perfect toe. Het is een van de gebouwen die de Bruggeling opnieuw zal ontdekken, net als een aantal pleintjes waar kunst is opgebouwd. We hebben er bewust voor gekozen om een aantal minder bekende plaatsen in Brugge in de kijker te zetten." De Triënnale kost de stad 2,1 miljoen euro. De kunsttentoonstelling duurt tot 16 september.