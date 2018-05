"Denk aan ons, bestorm het veld niet" GREENKEEPERS VAN CLUB RICHTEN ZICH TOT SUPPORTERS MATHIAS MARIËN

19 mei 2018

02u25 0 Brugge De greenkeepers van Club Brugge roepen alle supporters op om morgenavond het veld niet te bestormen. Op sociale media deed een oproep de ronde om dat wel te doen. "Fans, denk ook eens aan ons. Wij steken dag en nacht energie in het onderhoud", zeggen Urbain en Siebo.

De dolle taferelen na de titelwedstrijd van buur Cercle Brugge staan nog steeds op ieders netvlies gebrand. De duizenden supporters die na de wedstrijd het veld bestormden, veroorzaakten heel wat schade aan het veld. Sterker nog: Club Brugge moest een volledig nieuwe grasmat aanleggen om in Jan Breydel de rest van het seizoen zonder problemen te kunnen afwerken. De kritiek uit blauw-zwarte hoek was toen groot. Toch lijken sommigen een kort geheugen te hebben. Op sociale media deed de voorbije dagen een oproep onder Clubsupporters de ronde om na de wedstrijd van morgen tegen AA Gent... het veld te bestormen. Ongetwijfeld zou dat de mat geen goed doen.





Dat matje kost geld

De geplande actie kwam ook Club Brugge ter ore. Om te vermijden dat de supporters morgenavond effectief het terrein oplopen, lanceerden ze een filmpje met de greenkeepers in de hoofdrol. "Wij steken elke dag onze energie in die grasmat. Van 's ochtends tot 's avonds. Blijf dus zeker van het veld", roepen Urbain en Siebe op. De terreinverzorgers halen verschillende argumenten boven om hun vraag kracht bij te zetten. "We rijden het gras af, geven het water, trekken de lijnen ... Ook het herstel is voor ons. Allemaal werk dat we met hart en ziel doen. Pas op: dat matje heeft geld gekost, hé", zeggen ze met een knipoog. In het filmpje laten ze bovendien niet na om nog een sneer te geven richting de groen-zwarte buren. "En Cercle? Sjah ...", klinkt het lachend en zwaaiend met de polsen.





Happy hour als het lukt

De oproep is duidelijk: kom niet op het veld. Het filmpje werd al massaal gedeeld en kan op heel wat bijval rekenen. Het merendeel van de supporters verspreidt dan ook dezelfde boodschap om de club te respecteren. Al is er één grote maar: wat als één supporter tóch op het veld loopt? Dan is de kans reëel dat de rest volgt. Dat blijkt ook uit de reacties op het filmpje. Wie alsnog met het idee zit om het veld op te lopen, luistert best even naar het voorstel van Club Brugge. Als alle fans in de tribune blijven zitten, volgt er een 'Happy Hour'. Het motto: tijdens de match #BluvnGoan, vlak erna #BluvnStoan, om uiteindelijk af te sluiten met #BluvnHangn.





"Tot zondag, voor een wedstrijd zonder veldbestorming", spreken Urbain en Siebo een laatste keer de fans toe.





Bekijk het filmpje van Urbain en Siebo op www.hln.be/veld