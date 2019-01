“Denk aan Loe de Koe vooraleer je iets weggooit” Bart Huysentruyt

08 januari 2019

16u12 0 Brugge De dood van Loe de Koe in Hoeve Hangerijn sijpelt door tot in het Brugse stadhuis. Schepen van Groen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) wijst op de gevaren van zwerfvuil.

Het dier stierf maandag en had wellicht een metalen blikje opgegeten dat in de weide werd gegooid. ‘De schuur blijft dit weekend gesloten door het overlijden van onze koe. Ze is gestorven door metaal in haar buik, een blik. Bij deze een extra oproep om nooit afval in een weide te gooien. Zwerfvuil is dodelijk’, deelden de eigenaars van Hoeve Hangerijn mee op Facebook.

Schepen van Groen Mercedes Van Volcem roept op om vuilnis in de voorziene vuilnisbakken te gooien. “Dit is echt triest nieuws. Zwerfvuil heeft ervoor gezorgd dat de koe is gestorven. We moeten niet alleen onze stad proper houden, maar ook de dieren gezond. Denk aan Loe de Koe vooraleer je iets weggooit.”