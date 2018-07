"De reien in bij 30 graden? Zalig!" NU MOCHT HET: BRUGGELINGEN EN TOERISTEN DUIKEN HET SOP IN BART HUYSENTRUYT

02 juli 2018

02u32 0 Brugge Tientallen Bruggelingen én opvallend veel toeristen hebben afgelopen weekend geprofiteerd van de eerste kans om in de reien te springen. Dat mocht vanop het kleurrijke ponton aan de Coupure. "Het eigen stadswater in bij 30 graden? Dat is gewoon zalig", was de conclusie.

De zuiderse temperaturen inspireerden waterratten vorige week al tot pootjebaden aan het Triënnale-ponton langs de Coupure. Sommigen waagden zich zelfs aan een sprong, al was dat toen nog verboden. Stad en politie bleven zwemmers uit het water halen en benadrukken dat het tijdens de week verboden was. Het was dan ook een opluchting dat het zaterdag en zondag wél kon. Al kwam de zwemdrukte pas later op de dag op gang.





Redders

"Het is zalig", zegt Liam Degryse (12), die samen met zijn mama genoot van het mooie weer en van een plons in de reien. "Ik had het thuis in de tuin te warm", zegt hij. "Hier kon mama wel van de zon genieten en heb ik een paar keer rond het paviljoen gezwommen."





Een pak Bruggelingen nam de badhanddoek mee naar het Selgascano Paviljoen of nestelde zich met de voetjes in het water op deze rustige plek in de stad. Twee redders hielden het allemaal goed in de gaten. Ze moesten opvallend veel vragen van toeristen oplossen. "We verwijzen hen telkens door naar de Poortersloge, waar ze alle info over de Triënnale meekrijgen", klinkt het. Enkele toeristen vonden het wel leuk om zelf eens in Brugse wateren te duiken. "Fantastisch dat dit in deze stad kan", zegt Adam Mickles, een Brit van 28. "We zijn hier het volledige weekend. Bij dertig graden doet een duikje in de reien wel deugd."





Veiligheid

Dat vonden ook een aantal jongeren langs de Langerei. Zij zochten verkoeling aan een ander Triënnale-kunstwerk The Floating Island. Ook daar kan je pootjebaden, maar is zwemmen verboden. "Ach, we zoeken maar even verkoeling. Daarna gaan we wel weer opwarmen op het droge", klonk het bij de jongeren. "De politie? Nog niet gezien."





Ook deze week blijft het warme weer aanhouden en zullen mogelijk liefhebbers het frisse stadswater willen induiken. "We benadrukken nog eens dat zwemmen tijdens de week verboden is in de reien", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Het belangrijkste is dat alles veilig verloopt en iedereen rustig kan zwemmen. Het stadsbad is een enorme meerwaarde, maar dan moet iedereen wel een beetje meewerken", zegt Landuyt. De komende twee maanden zijn zwemmers dus elk weekend welkom aan de Coupure. "Wie niet op de afgesproken plaats of tijdstippen in de reien plonst, wordt uit het water geplukt. Dat komt niet alleen de rust van de buurt ten goede, maar vooral de veiligheid", herhaalt de burgemeester.