"Dé publiekstrekker van de zomer" TIJDELIJK PAVILJOEN OP HET STRAND URB SEA GEOPEND BART HUYSENTRUYT

03 april 2018

02u25 1 Brugge Op het strand van Zeebrugge is afgelopen weekend URB SEA geopend. Dat is een tijdelijk paviljoen met bar, strandbibliotheek en uitleendienst in het midden van het gigantische strand. "Het moet de publiekstrekker van Zeebrugge worden", hoopt burgemeester Renaat Landuy t (sp.a).

Het tijdelijke paviljoen, dat zo'n zes maanden blijft staan, is in nauwelijks een week tijd opgebouwd. Het is een houten constructie met middenin een kunstwerk in het teken van Beaufort en de Brugse Triënnale. "Kust- en kunstliefhebbers komen hier aan hun trekken", zegt curator Heidi Ballet. "Elke maand nodigen we bovendien een topchef uit om gerechten op basis van krab te serveren. Onder meer Filip Claeys van De Jonkman en Bruno Timperman van Bistro Bruut hebben al toegezegd."





URB SEA wordt uitgebaat door Conny Vergracht en haar dochter Nathalia Vondele uit Blankenberge. Zij serveren onder meer verschillende bieren en mocktails.





"De ligging aan het sportstrand en het badengebouw is bovendien schitterend. We hebben ook een ruim terras, waar iedereen van de zon kan genieten."





Commotie

URB SEA is de tegenganger van URB EGG, het tijdelijke café in de Brugse binnenstad dat al drie jaar tijdens de zomermaanden een succes is. Dit jaar komt dat café in de tuin van de Poortersloge in de Academiestraat. "We zien dat die constructies mensen samen brengt", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Voor Zeebrugge moet dit een publiekstrekker worden. In Brugge-centrum is URB EGG de uitvalsbasis voor de Triënnale die in mei start."





Enkele maanden geleden ontstond er wat commotie bij enkele handelaars in Zeebrugge. Ze vonden het niet eerlijk dat de stad met een eigen beachbar kon beginnen, terwijl hun aanvragen voor een aparte buitenbar in het verleden steevast afgekeurd werden. Eddy Deschrevel van Taverne Maritimes dreigde zelfs om zijn eigen zaak te sluiten als de stad niet tegemoet kwam aan de wensen van de uitbaters. Dat was de voorbije twee weken zelfs letterlijk het geval. Maar op de openingsdag van URB SEA kregen ze goed nieuws van burgemeester Renaat Landuyt. "Ik heb de mondelinge toezegging dat we op de dijk een eigen buitenbar mogen zetten", zegt Deschrevel. "Strandgasten kunnen nu tenminste op hun gemak plaats nemen op het terras om er iets te komen drinken en te genieten van het uitzicht", zegt hij.





Zeebrugge moet weer bruisen

Met ook nog de invoering van een gunstiger taksenreglement (uitbaters betalen voortaan niet meer de Brugse prijzen, maar de goedkopere belastingen voor de kust, red.), de opening van het nieuwe cruisegebouw en de komst van een nieuwe ijsjesverkoper moet Zeebrugge deze zomer weer bruisen.