"De politie vindt me heel dapper. Dat doet deugd" AIDAN (15) REDDE MEE LEVEN VAN SCHAATSER (74) MATHIAS MARIËN

02 maart 2018

02u45 0 Brugge Amper 15 jaar en al een mensenleven gered: sinds woensdag mag Aidan Vermeulen zich een held noemen. Op de Assebroekse Meersen trok hij, samen met enkele omstaanders, de bewusteloze schaatser op het droge. De tiener moest achteraf zelf naar het ziekenhuis, maar kreeg ondertussen felicitaties van de politie. "Natuurlijk ben ik heel trots", zegt Aidan.

Schaafwonden, blutsen en builen over zijn hele lichaam en een scheenbeen vol vrieswonden: de heldendaad van Aidan Vermeulen (15) uit Assebroek heeft duidelijk sporen nagelaten. Samen met enkele vrienden van schaatsclub Ice Freestyle Brugge was Aidan woensdagmiddag op de Assebroekse Meersen. Net als iedereen wou de jongen genieten van een zorgeloze middag vol schaatsplezier. Zover kwam het niet. "Nooit gedacht dat ons uitstapje zo zou eindigen", vertelt Aidan. Even na 14 uur zakte Leonard Frugte (74) bij het snelschaatsen door het dunne ijs en bleef bewusteloos liggen in het water. Hét sein voor Aidan Vermeulen om in actie te schieten.





Hels karwei

"Samen met een andere man ben ik meteen hulp gaan bieden", zegt de tiener. "Ik zag onmiddellijk dat de situatie ernstig was. Zijn gezicht lag in het ijskoude water. De man was ook hevig aan het bloeden aan het hoofd en gaf geen teken van leven." De zeventiger uit het ijskoude water krijgen, bleek al snel geen eenvoudige opgave. Het dunne ijs begon steeds meer af te brokkelen. Ook het gewicht van de bewusteloze schaatser werd steeds groter door de natte kledij. "Het duurde enkele minuten voor we hem op het droge kregen. Het was een hels karwei", zegt Aidan. Langs de kant hadden enkele schaatsers ondertussen de hulpdiensten verwittigd. Zij brachten Leonard Frugte (74), een Nederlander die in Beernem woont, over naar het ziekenhuis. Daar vecht hij nog steeds voor zijn leven. "Ik hoop zo dat hij het haalt", vertelt de jongen, die na zijn heldendaad zelf naar het ziekenhuis moest. Na het verzorgen van zijn vries- en schaafwonden kon hij terug naar huis.





Patrouille

Gisteravond moest de tiener nog steeds bekomen van wat hij woensdagmiddag allemaal meemaakte. Het beeld van het bewusteloze slachtoffer zal hij niet snel vergeten. "Toch ben ik heel erg trots. Het gebeurt niet elke dag dat je iemands leven kan helpen redden. Ik zou zelf ook willen dat mensen me helpen in zo'n noodsituatie. De politie vertelde dat ik heel dapper was. Dat deed wel deugd, ja", glimlacht Aidan Vermeulen.





Op de Assebroekse Meersen bleef het gisteren rustig. Het opgelegde schaatsverbod werd deze keer wel gerespecteerd. Een politiepatrouille passeerde er regelmatig om een oogje in het zeil te houden. "Op geen enkele plaats in Brugge werden nog schaatsers gezien", klinkt het bij de politie.