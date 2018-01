"De meubelen redden, zoals in 2010" 26 januari 2018

02u44 0 Brugge De titel van 'trouwste' werknemer in de vestiging in Sint-Kruis behoort zonder twijfel toe aan Martine Janssens (59). Ze werkt er al 42 jaar.

Een gesprek met de vakbonden bracht gisterenmiddag enigszins soelaas. De eerste berichten sloegen nochtans ook bij Martine in als een bom. "Niemand had dit verwacht. Dit is mijn eerste job, toen de winkel nog de GB was, en ik werk hier nog steeds met evenveel plezier. Niemand weet wat er zal gebeuren. De personeelsleden zitten er heel hard mee in hun maag. Na de eerste briefing keerde de rust ietwat terug, maar toch blijft de onzekerheid knagen", zegt Martine. Voor haar zal de herstructurering weinig veranderen. De vrouw gaat binnenkort met brugpensioen en zal dus sowieso buiten schot blijven. Toch zit ze erg verveeld met de beslissing. "Zoiets wens je niemand toe. Tot een definitieve sluiting zou het niet komen, zo wordt ons gezegd. Maar de kans dat er jobs verdwijnen, zou groot zijn." Martine Janssens ziet al voor de tweede keer donkere wolken hangen boven de vestiging. "In 2010 was de situatie nog drastischer. Toen was er echt sprake van een volledige sluiting, waardoor iedereen op straat zou staan. Het is indertijd gelukt om de meubelen te redden. Misschien lukt dat deze keer ook?" (MMB)





