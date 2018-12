“De meest diverse straat van Brugge, en niemand die het weet” Handelaars Langestraat verenigen zich en willen streetart en meer groen Bart Huysentruyt

12 december 2018

08u34 0

De handelaars van de Hoog- en Langestraat in Brugge zien het groots: ze willen meer kunst op gevels en muren, meer groen in de straat én een vernieuwde braderie. “We zijn misschien wel de straat met het meest diverse aanbod van Brugge, maar bijna niemand die het weet", zegt Peter Laloo van restaurant Rock-Fort. In het voorjaar van 2019 zou je al een verschil moeten zien.

In de pas verkochte Heilige Familiekerk in 't Bilkske, vlakbij de Langestraat, hield het nieuwe comité van de Hoog- en Langestraat een eerste bijeenkomst. Jarenlang voorzitter Rita Peers houdt ermee op bij het handelaarscomité en geeft de fakkel door aan een groep veertigers, waaronder Peter Laloo van restaurant Rock-Fort, Stefaan Vangheluwe van kledingwinkel Lilola en Henk Van Oudenhove, sterrenchef van Sans Cravate. Zij willen de straat nieuw leven inblazen. “Er is de voorbije jaren vaak aandacht gevraagd voor de Langestraat en Hoogstraat”, zegt Laloo. “Maar dit keer nemen we de regie zelf in handen, in de hoop dat de stad mee op de kar springt. Zeg nu zelf: we hebben hier alles wat een moderne straat te bieden heeft. Er zijn sterrenrestaurants, volkscafés, kledingwinkels, tattooshops en zelfs nachtwinkels. Dit is misschien wel het meest diverse aanbod van alle straten in de Brugse binnenstad. Je ziet toeristen tegenwoordig zoeken naar die atypische straatjes, waar de locals vaak komen. Denk maar aan de negen straatjes van Amsterdam, of Carnaby Street in Londen. We moeten onze straat veel meer verkopen als een plek waar er wat te beleven valt.”

Daarvoor heeft het vernieuwde handelscomité plannen klaar. Meer zelfs: bij het stadsbestuur hebben ze al aanvragen ingediend om kunst op gevels toe te laten of meer groen te hebben op straat. “Op dit moment oogt het nog een beetje saai”, zegt Laloo. “Daarom denken we aan streetart. Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we collega-handelaars de kans geboden om zich kandidaat te stellen voor kunst op hun gevels of ramen. Denk aan het project van The Crystal Ship in Oostende. Dat moet ook hier kunnen. De eerste contacten met kunstenaars zijn al gelegd.”



Tegen het voorjaar van 2019 willen de handelaars de eerste resultaten zien. Dan moet er al zeker meer groen te bewonderen zijn. Dat betekent onder meer: meer bloembakken en meer kleuren op de vensterbanken. “We willen toeristen een wandeling aanbieden met een meerwaarde: van de Vesten tot aan de Markt. Daarom gaan we ook het handelaarscomité van de Philipstockstraat betrekken. Zo maken we de route compleet.”



Tot slot willen de nieuwe voortrekkers ook de braderie in september wat moderner aanpakken. “We willen ze zeker niet kwijt, want op die dag komen duizenden mensen langs", zegt Peter Laloo. “Maar we denken aan een meer aaneengesloten parcours, zonder gaten, om het nog aantrekkelijker te maken.”