"De lekkerste taarten? Die zijn met liefde gemaakt" CATHELYNE VAN OVERBEEKE GIET HAAR RECEPTEN IN BOEK BART HUYSENTRUYT

14 februari 2018

02u31 0 Brugge Van eenvoudige cupcakes in dierenvormen tot de moeilijkste bruidstaart: de Brugse Cathelyne van Overbeeke (46) gidst binnenkort elke lezer moeiteloos doorheen de lastigste recepten in 'Themataarten'. Dat is het eerste boek van de Brugse met Nederlandse roots. "Als een taart met liefde is klaargemaakt, dan proef je dat."

Bruggelingen zullen Cathelyne van Overbeeke mogelijk al kennen van haar Taartenateljee aan de Dudzeelse Steenweg. Ze maakt er al tien jaar de lekkernijen in alle vormen en met alle smaken, voor feestjes of gewoon zomaar. Vele geïnteresseerden volgden bij haar al een workshop: van beginners tot bakkers. "Ik maakte als kind al taarten op het strand in Zeeland", vertelt de geboren Nederlandse, die opgroeide in Goes.





Spermalie

"Thuis werd nochtans niet fanatiek gebakken, maar ik raakte op één of andere manier wel gefascineerd door patisserie en meer specifiek: taarten. Daarom trok ik op mijn achttiende naar hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge om er de kneepjes te leren. Ik liep hier mijn latere man tegen het lijf en ben altijd in Brugge blijven wonen."





Pas afgestudeerd werkte Cathelyne een tijdje in enkele restaurants, waarna ze in de keuken van een woonzorgcentrum in Heist belandde. "Toen er kinderen kwamen, ging ik deeltijds werken en vond ik in mijn vrije tijd de liefde voor de taarten terug. Ik volgde les bij taartdecoratiegrootheden zoals Wendy Schlagwein en Debbie Brown. Daarna is het Taartenateljee ontstaan."





Walvis

En nu is er 'Themataarten', een boek voor al wie dol is op een beetje zoet, niet in het minst Cathelyne zelf. "Het lekkerste recept? Ik kan niet kiezen. Veel themataarten zijn echte kunststukjes. Maar vergeet niet dat de taart ook nog gegeten moet worden. De smaak is dus altijd vereiste nummer één. Ik raad iedereen altijd aan om te proeven." In het boek leer je gewone koekjes of cupcakes in allerlei vormen bakken. Gevorderden kiezen uit vijftien recepten voor stevige taarten: van de vriendelijke walvistaart en valentijnstaart tot naakte taart.





En wat maakt een afgewerkte taart dan zo speciaal? "Als ze met liefde is klaargemaakt, dan proef je dat. Een taart deel je met vrienden en familie: dat schept een band. Ze brengt gezelligheid."





'Themataarten' telt 160 pagina's en is uitgegeven bij Van Halewyck. Het werk kost 22,50 euro en is vanaf 1 maart te koop bij de betere boekhandel.