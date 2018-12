“De balken zijn 800 jaar oud: ze zijn ons visitekaartje” Huis De Cluuse wint de monumentenprijs Bart Huysentruyt

11 december 2018

19u44 1 Brugge Horecazaak en foodbar Huis De Cluuse op het Kraanplein heeft de Brugse Monumentenprijs gewonnen. Die erkenning wordt één keer om de drie jaar uitgereikt aan iemand die een historische woning een nieuw elan gaf. “De balken in het plafond zijn 800 jaar oud: ze zijn ons visitekaartje”, zegt cafébaas Frederik Parmentier.

Een jury boog zich de voorbije maanden over zestien inzendingen, voornamelijk gerestaureerde herenhuizen in het centrum van Brugge. De familie Parmentier-Dhoedt haalt de eerste prijs binnen voor de restauratie van het 13de-eeuwse pand aan het Kraanplein 4. “Een referentie voor Brugge”, klinkt het in het juryverslag. “Het meest bijzonder zijn de aanpak van de dakconstructie en het reconstrueren van de korbelen (driehoekige steunelementen, red.) die voor een ruimtebeleving zorgen en een oplossing voor de stabiliteit van het gebouw bieden. Ook de herbestemming tot horecazaak en foodbar De Cluuse met bovenliggende woning is uitermate geslaagd.” Een cheque van 3.000 euro is de beloning.

Niet waterdicht

Voor cafébaas Frederik Parmentier, die pas een jaar geleden opende, is dit een opsteker. Zijn broer Robrecht kocht het pand. “De Cluuse stond voordien een hele poos leeg en het gebouw was in slechte staat”, opent hij. “Het dak was niet waterdicht, de koppen van de moerbalken rot en de houten vloerzolder in slechte staat. We hebben de gevels en de binnenconstructie hersteld. Het werd een ware uitdaging voor de architect, maar het resultaat is geslaagd. De balken, die dateren uit 1270, zijn authentiek en bewaard. Ook de bakstenen muren zijn nog origineel.”

De Cluuse staat voor gezelligheid en dat wordt alleen maar versterkt door het gerestaureerde interieur. “Dit is één van de oudste woningen van Brugge,” zegt Parmentier. “De architect moest een oplossing vinden voor de stabiliteit van het pand, maar die is gevonden. Met de nog geplande heropening van De Vuurmolen in 2019 ziet de toekomst er overigens goed uit voor het Kraanplein.”

In zijn horecazaak biedt Frederik zijn gasten een drankje of een hapje aan. Je kan er ook lunchen. “We bouwen nog altijd ons cliënteel op”, zegt hij. “We hebben een open keuken waar we de hele dag door gerechtjes bereiden, Franse, maar net zo goed Aziatische. Ik ben heel blij met deze horecazaak. Klanten spreken ons vaak aan over het interieur, al moeten we er wel altijd een woordje uitleg bij geven. Dat doen we uiteraard met plezier. Er hangt hier natuurlijk een geweldige geschiedenis aan vast.”

Huis De Cluuse is elke dag open van 11 tot 23 uur, behalve op woensdag.