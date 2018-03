"'Dat zal nooit renderen', zeiden ze vroeger" KAPSALON ATELIER COCTEAU VIERT 30STE VERJAARDAG BART HUYSENTRUYT

08 maart 2018

02u44 0 Brugge Het bekende kapsalon Atelier Cocteau in Brugge trakteert haar klanten een maand lang op een glaasje cava. Het is dan ook feest: al 30 jaar krijgen klanten er een nieuwe coupe. Atelier Cocteau is onder meer erg bekend voor zijn zeven verschillende tarieven voor jongeren. "En we werken ook nooit op afspraak", zegt stichter Benedict Demuynck.

Het kapsalon Cocteau - genoemd naar de artiest en poëet Jean Cocteau - is een begrip in de Brugse regio. Benedict Demuynck (53) startte 30 jaar geleden schoorvoetend zijn zaak op met drie personeelsleden. Vandaag werken tien vaste krachten en twee jobstudenten voor de zaak. Benedict staat nog steeds aan het roer. "Ik kwam eigenlijk door toedoen van mijn ouders in de kappersstiel terecht", blikt hij terug.





Leloup

"Ze stuurden me eerst naar de academie, maar na twee jaar stelde ik vast dat die richting mijn ding niet was. 'Waarom word je geen kapper?', vroegen ze me. Ik volgde hun raad op en dat bleek al snel een schot in de roos. Ik leerde vijf jaar de job bij Leloup in de Ezelstraat. Na die periode voelde ik me er helemaal klaar voor om op eigen benen te staan."





Toen Benedict de beslissing nam om een kapsalon op te starten in de Zilverstraat, op een locatie waar er nauwelijks passage is, werd hij bijna voor gek verklaard. "Ik stak me zogezegd weg", lacht Benedict. "'Dat zal nooit renderen', was de algemene teneur. Ik bewees, met veel volharding en een goede service, het tegenovergestelde. Vijf jaar geleden zijn we verhuisd naar de Smedenstraat. Eerlijk? Ik had het niet verwacht, maar we zijn nog gegroeid. De Smedenstraat is voor Bruggelingen natuurlijk een belangrijke straat, want hier kunnen ze hun boodschappen komen doen. Ik wil hier graag nog een aantal jaar blijven."





En vooral niet ouder worden. Want, daar waakt de kapper over. "Ik heb het altijd belangrijk gevonden om een jong cliënteel te hebben. Die mensen groeien mee met de zaak. We hanteren, nog altijd, zeven tarieven voor jongeren onder 24 jaar. Vroeger waren die tot 21 jaar, maar we hebben gemerkt dat jonge mensen steeds langer studeren en dus willen we hen niet nodeloos op kosten jagen", glimlacht Demuynck, die ook voor aangepaste en hippe muziek zorgt in zijn zaak. "Een andere grote troef is dat we niet op afspraak werken. De mensen komen langs als het hen uitkomt, maar moeten nooit lang wachten. We zijn ook open op maandag, en ook daarmee maken wij het verschil."





De hele maand maart geldt er een korting van 30 procent op alle producten van Kerastase (met uitzondering van Aminexil). En de gel, wax en lak van L'Oréal kosten in maart 12 in plaats van 19 euro. Je krijgt ook een glaasje cava.