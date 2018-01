"Dat hij zijn gps volgde? Geen excuus" OUDERS VERONGELUKTE MOTARD WIJZEN TRUCKER TERECHT SIEBE DE VOOGT

23 januari 2018

02u37 0 Brugge Een 40-jarige trucker uit Menen staat in de Brugse politierechtbank terecht voor de dood van Tim Torrekens (41) uit Sint-Kruis. De motard, die net zijn dochtertje aan de dansles had afgezet, knalde langs de Brugse ring op de vrachtwagen, die linksaf insloeg op een plaats waar dat niet mocht. M.W. volgde naar eigen zeggen zijn gps. "Da's geen excuus", stellen de ouders van Tim.

De 41-jarige Tim Torrekens had op 20 juli vorig jaar net zijn dochtertje van 11 naar de dansles gevoerd, toen het op de Brugse ring gruwelijk fout liep. Ter hoogte van de Generaal Lemanlaan knalde de vader met zijn Honda-motorfiets op een vrachtwagen die linksaf wilde slaan. Tim werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij kort nadien aan zijn verwondingen. Volgens de verkeersdeskundige van het parket was het ongeval niet te wijten aan overdreven snelheid, maar enkel aan het foutieve manoeuvre dat de 40-jarige vrachtwagenchauffeur uit Menen uitvoerde. "Hij mocht op die plaats niet links afslaan en had nog enkele meters moeten doorrijden tot het rode licht", stelde de procureur gistermorgen op het proces in de Brugse politierechtbank.





"Als het licht op groen sprong, mocht hij z'n manoeuvre inzetten. Er zijn op die plaats overigens voorsorteerstroken. Door het foutieve manoeuvre kon het slachtoffer, dat volgens de deskundige 50 per uur reed, de vrachtwagen niet meer ontwijken."





Verstrooid

Trucker M.W. werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs en één keer voor alcohol achter het stuur. Het ongeval van afgelopen zomer was volgens zijn advocaat te wijten aan verstrooidheid. "Mijn cliënt volgde blindelings zijn gps en heeft de wegmarkeringen niet gezien", pleitte hij. "Nochtans had hij daags voordien op dezelfde plaats wél de juiste afslag genomen."





Schrik

M.W. bood via zijn advocaat z'n verontschuldigingen aan bij de nabestaanden in de zaal. Ook kort na het ongeval had hij de ouders van Tim al gecontacteerd. "Maar toen zijn we er niet echt op ingegaan", vertellen Frans Torrekens en Mieke Ceulenaere. "We hadden wat schrik voor zijn reactie hier op het proces. Het feit dat hij z'n gps volgde, is volgens ons geen excuus. Je moet steeds de wegmarkeringen en verkeerssituatie in het oog houden. Of we zijn excuses aanvaarden? We nemen er alleszins akte van. Het ongeval zullen we nooit kunnen afronden. We passeren nog elke dag op die plek en worden er dus constant aan herinnerd. Onze kleindochter en schoondochter moeten zonder vader en man verder. Het is dus heel moeilijk, maar we hopen dat ze na het proces een nieuwe start kunnen maken." Op 5 maart doet de politierechter uitspraak in de zaak.