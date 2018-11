"Dankzij The Voice Kids zijn we close" LEERLINGES KUNSTHUMANIORA STRIJDEN VRIJDAG VOOR PLEK IN FINALE BART HUYSENTRUYT

14 november 2018

02u22 0 Brugge Brugge zendt zijn muzikale dochters uit, want Elisabeth Vergauwe (14) en Noa Claeys (13) mikken vrijdag in The Voice Kids op een plaats in de finale. Bijzonder: beide meisjes volgen les aan de Kunsthumaniora. "We kenden elkaar niet, maar zijn dankzij The Voice heel close geworden."

In de Kunsthumaniora wordt dezer dagen over niks anders gepraat: Noa Claeys uit het eerste jaar en Elisabeth Vergauwe uit het vierde jaar zijn allebei al ver doorgestoten in de talentenjacht The Voice Kids op VTM. Nog zestien jonge topstemmen maken kans op de overwinning. Elisabeth Vergauwe zit bij het team van Sean Dhondt, Noa Claeys voelt zich in haar sas bij Gers Pardoel. "Ik vind het superspannend", glimlacht Noa. "Ik had vorig jaar al eens willen deelnemen aan The Voice Kids, maar ik geraakte toen niet in de Blind Auditions. Dit keer vond ik dat eigenlijk al een overwinning. Het is ongelooflijk dat ik al zover ben gekomen." Noa maakte een heel opvallende beurt tijdens die eerste kennismaking. Ze kwam het podium op met een gitaar en speelde mee met de band. "Ik speel nog niet zo heel lang gitaar. Mijn papa had me zelfs nog nooit horen spelen", lacht ze. "Maar ik heb veel geoefend voor dat moment."





Ook Elisabeth Vergauwe is een opvallende kandidate. Net als Noa is ze heel welbespraakt en weet ze goed wat ze wil. "Ik verwacht telkens niks van mijn optredens. Dan kan ik achteraf ook niet ontgoocheld zijn", zegt ze. "Maar nu moet ik wel zeggen dat ik me wel 110 procent zal geven om de finale te halen. Dat zou wel mooi zijn, al wil ik mezelf geen druk opleggen."





'Way down we go'

Elisabeth kiest vrijdag voor het liedje 'Strangers' van Sigrid. Net als de voorbije rondes is dat geen voor de hand liggend liedje. "Ik probeer een beetje origineel te zijn en aan de mensen te tonen dat ik verscheidene stijlen kan zingen", zegt ze. Noa zingt vrijdag het bekendere 'Way down we go' van Kaleo. "Het zou heel leuk zijn om de finale te halen. Het is mijn droom om later toch nog iets met muziek te kunnen doen." De schoolgenotes kenden elkaar niet, maar dankzij The Voice Kids zijn ze wel vriendinnen geworden. "We zijn wel close, ja", zegt Elisabeth.





Supporters

"Zeker als we samen bij de opnames zitten, zoeken we mekaars gezelschap op. We praten over muziek en over school, maar ook wel een beetje over onze coaches. Er is wel een beetje strijd. Noa zit pas sinds dit jaar in de Kunsthumaniora, dus ik kon haar voordien niet kennen (lacht)." Noa knikt: "Iedereen op school supportert mee voor ons. Dan zeggen ze: 'Hé, daar zijn die twee van The Voice.' Dat is wel grappig."





Oostendse Soraya

Oostende vaardigt vrijdag in The Voice Kids dan weer Soraya Brigui (13) af. De leerlinge moderne wetenschappen aan het Sint-Andreasinstituut in Oostende zit net als Elisabeth Vergauwe bij team Sean.