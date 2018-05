"Conservatorium is zinkend schip" GEMEENTERAADSLID UIT BEZORGDHEID OM CULTUURONDERWIJS IN STAD MATHIAS MARIËN

02u31 0 Brugge Gemeenteraadslid Ann Soete (Open Vld) trekt aan de alarmbel. Ze maakt zich grote zorgen over de toekomst van het cultuuronderwijs in Brugge. "De voorbije legislatuur is het aantal leerlingen in het Conservatorium gehalveerd. Het doet pijn om te zien dat er totaal geen toekomstvisie is", aldus Soete.

Ann Soete (Open Vld) haalde dinsdagavond hard uit tijdens de gemeenteraad. Ze stelde zich openlijk vragen over het beleid en de toekomst van het cultuuronderwijs. "Vroeger was het conservatorium een cultuurambassadeur voor de stad. Wat blijft daar nog van over? Het laatste jaar was als de Titanic: een zinkend schip", stelde het gemeenteraadslid. Woorden waar Soete nog steeds achter staat. "In 2012 telde het Conservatorium nog 3.000 leerlingen. Dit jaar waren er dat nog amper 1.600. Een halvering! Hoe dat komt? Door de amateuristische aanpak van de problemen. Het is een stad als Brugge onwaardig, de manier waarop zowel de Academie als het Conservatorium gehuisvest zijn."





Meer ambitie

Volgens het Open Vld-raadslid moet het stadsbestuur opnieuw streven naar een topbeleid bij het Conservatorium. "Daarvoor zijn duidelijk afgelijnde structuren en een motiverend personeelsbeleid nodig", aldus Soete. "Het is simpel: er moet veel meer ambitie getoond worden." Schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a) beseft dat het Conservatorium de jongste maanden veelal in een negatieve context het nieuws haalde. Het dieptepunt was het ontslag van directeur Gunter Carlier, die nadien via de rechtbank zijn positie terug kreeg. "Toch is de kentering ingezet", zegt Annys. "Na de gedwongen terugkeer van de vorige directeur, hebben we het beleidsteam versterkt met een coach. Hiermee proberen we de vernieuwende insteek van de waarnemende directeurs te verzoenen met de visie van de directeur. We geven dit beleidsteam ook volgend schooljaar een kans." Het stadsbestuur bevestigt bovendien de woorden van Ann Soete dat het Conservatorium nood heeft aan een motiverend personeelsbeleid. "Tijdens de volgende legislatuur moeten we het kunstonderwijs in Brugge verder versterken, zowel de Academie als het Conservatorium. Dit met een goed personeelsbeleid, optimale infrastructuur en het aanbieden van nieuwe richtingen", aldus Pablo Annys.





Creatieve ateliers

Net gisteren stelde de stad elf nieuwe vestigingsplaatsen voor de Brugse Academie voor. In totaal zal nu op 19 plaatsen les gegeven worden. "We creëren eigenlijk creatieve ateliers voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar", aldus schepen Annys. "Het kunstonderwijs is zo heel verspreid aanwezig op het Brugs grondgebied." Gisterenmiddag genoten de eerste kinderen van een sessie in de Mozaïekschool in Sint-Kruis. De volledige lijst is terug te vinden op de website





