'Captain Dirk' 40 jaar aan roer van cafés aan de kust

Brugge Hoezo, Zeebrugge leeft niet? Café Old Steamer bewijst al 26 jaar het tegendeel en 'Captain Dirk' De Bruycker (62) zorgt bij elke gelegenheid voor een feestje. Hij staat al veertig jaar achter de toog.

Op zijn 22ste in de lente van 1978 startte Dirk De Bruycker zijn carrière als cafébaas en uitbater van Havenzicht aan de Franchommelaan in Blankenberge. "In 1992 wilde ik het wat rustiger aan doen en besloot ik met de Old Steamer in Zeebrugge iets nieuws te proberen. Maar rustiger werd het niet echt", glimlacht 'Captain Dirk', zoals zijn klanten hem steevast noemen. Het typische maritieme interieur en de garantie dat er steeds wat te beleven is, hebben van de Old Steamer een begrip gemaakt in het uitgaansleven aan de Oostkust. Ze hebben slechts één sluitingsdag (op 24 december) en zijn open tot minstens 3 uur 's nachts. Zelf staat Dirk niet zo vaak meer achter de toog, maar vooral achter de discobar. "Ik hou me met de muziek en de ambiance bezig. Dat is belangrijk. We zijn een van de weinige plaatsen waar je nog kan dansen." Veertig jaar is een eeuwigheid en nooit had de cafébaas gedacht dat hij het zo lang zou volhouden. "We zijn inmiddels drie generaties verder en mijn eerste klanten van in Havenzicht komen nu in Old Steamer met hun kleinkinderen op bezoek. Dat ik hier nog sta, heb ik ook aan mijn partner Conny te danken. Zij staat altijd voor me klaar." Aan stoppen denkt Dirk nog lang niet. "Ik tekende een nieuw huurcontract tot eind 2036. Al wordt die termijn volledig uitdoen moeilijk, ik zou dan 81 zijn. Ik hoop tegen die tijd een nieuwe hobby gevonden te hebben." (BHT)