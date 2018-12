“Burgemeester van Brugge zijn was mooiste geschenk”: Renaat Landuyt neemt afscheid als burgervader Mathias Mariën

18 december 2018

19u27 0

Uittredend burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) heeft dinsdagavond voor het laatst de gemeenteraad in Brugge bijgewoond als burgervader. Van zijn collega’s kreeg Landuyt een open doekje voor zijn inzet van de voorbije jaren.

Renaat Landuyt (sp.a) was de voorbije zes jaar burgemeester van Brugge en lag doorheen de jaren verschillende keren onder vuur. Vooral zijn manier van communiceren was vaak een struikelblok. Toch kreeg Landuyt dinsdagavond mooie woorden toegeworpen van zijn collega’s. Zo liet toekomstig burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zich ontvallen dat de stad Brugge veel aan Landuyt te danken heeft. Zo wees hij op de komst van het nieuwe congresgebouw en het vernieuwde Zand. Landuyt zelf nam de mooie woorden in ontvangst en reageerde kort. “Burgemeester zijn van Brugge is, samen met mijn jaren als gemeenteraadslid, het mooiste wat er is. Er waren zowel mooie als spannende momenten, maar dat hoort nu eenmaal bij politiek. Voor de rest hou ik me aan mijn persoonlijke belofte om enkele maanden te zwijgen”, aldus Landuyt, die werd getrakteerd op een applaus.