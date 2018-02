"Burgemeester? Graag de volle zes jaar én langer" DIRK DE FAUW PAREERT BERICHTEN OVER MACHTSWISSEL BINNEN CD&V MATHIAS MARIËN

17 februari 2018

02u28 0 Brugge Als Dirk De fauw burgemeester wordt, wil hij dat de volle zes jaar blijven én in 2024 opnieuw voor de sjerp gaan. De CD&V-lijsttrekker reageert zo op berichten dat hij - bij een overwinning in oktober - na vier jaar het ambt zou doorgeven aan partijgenoot Franky Demon. "Die uitspraken zijn uit andere politieke hoeken gestuurd", zegt De fauw, die ook vragen heeft bij de houding van burgemeester Renaat Landuyt. "Doet hij het eigenlijk nog wel graag?"

Het beloven in Brugge nog boeiende maanden te worden richting gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Donderdag zette burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) de zaken al op scherp: hij stopt met politiek als hij één stem minder haalt dan in 2012. Eén uitspraak in het bijzonder deed de wenkbrauwen fronsen bij zijn tegenstander Dirk De fauw (CD&V), die in 2012 nipt de duimen moest leggen voor Landuyt. "Iedereen wil nog eens burgemeester proberen worden. Voor een paar jaar of zo", liet Landuyt optekenen. Daarmee verwees hij naar berichtgeving dat binnen CD&V, bij een overwinning, na vier jaar de sjerp zou doorgegeven worden aan Franky Demon. Woorden die bij De fauw in het verkeerde keelgat schieten. "Voor alle duidelijkheid: als ik burgemeester word, blijf ik dat voor de volle zes jaar. Sterker: dan trek ik ook in 2024 naar de kiezer met de ambitie om mijn mandaat te verlengen", zegt de sterke man bij CD&V kordaat.





Spelletje

In het verleden liet de lijsttrekker van CD&V de robbertjes verbaal geweld steevast aan zich voorbijgaan. Nu ziet hij zich genoodzaakt om te reageren. "De kiezer heeft het recht om te weten wat er gebeurt als ze op mij of onze partij stemmen", zegt de 60-jarige De fauw. Volgens hem werden eerdere uitspraken over het (mogelijk) doorgeven van de burgemeesterssjerp gestuurd vanuit andere partijen. "Het klopt dat er binnen onze partij gesprekken zijn geweest om bij een overwinning te sjerp over te dragen. Maar op geen enkel moment is met zekerheid gezegd dat het in de eerstkomende legislatuur zal zijn. Dat zal ook niet gebeuren. Nogmaals: ik heb de ambitie om ook na 2024 burgemeester van Brugge te zijn. Dat ik de jaren daarna mijn mandaat overdraag, is wél een reële optie. Maar laat ons eerst het resultaat van 2018 afwachten. Het is de kiezer die de kaarten moet schudden", zegt Dirk De fauw, die daarbij zijn twijfels over huidig burgemeester Landuyt niet wegsteekt. "Heeft Renaat nog wel goesting om burgemeester te zijn? Doet hij het überhaupt wel graag? Dat vraag ik me echt af. Aan mij geeft hij een ongeïnteresseerde indruk. Zijn uitspraak - 'ik stop bij één stem minder' - is niets meer dan een spelletje."





Menselijk

Over zijn eigen ambities is De fauw duidelijk. "Wat de Bruggelingen van mij mogen verwachten als burgemeester? Ik zou meer onder de mensen komen, meer luisteren naar hun behoeften. Er liggen heel wat uitdagingen op mij te wachten", besluit een strijdvaardige De fauw.





Burgemeester Renaat Landuyt is niet onder de indruk van de woorden van de CD&V-lijsttrekker. "Ik speel helemaal geen spelletjes. Mijn uitspraak was heel menselijk. En voor wat het waard is: als ik verkozen word met een beter resultaat, blijf ik de volle termijn aan het roer staan. Kwestie van geruchten over een eventuele wissel binnen sp.a voor te zijn", zegt Landuyt met de glimlach.