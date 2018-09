"Brugge was altijd onze eerste keus" OFFICIEEL: OPVOLGER HERTOG JAN EN L.E.S.S. OPENT BEGIN 2019 OP 'T ZAND BART HUYSENTRUYT

01 september 2018

02u24 0 Brugge De kogel is door de kerk: driesterrenchef Gert De Mangeleer en zakenpartner Joachim Boudens verhuizen hun keukens in Zedelgem en Sint-Michiels naar 't Zand in Brugge. Daar baten ze vanaf begin 2019, onder hotel 't Zand, L.E.S.S. by Hertog Jan uit.

Vorige week schreven we al dat De Mangeleer en Boudens in verregaande onderhandeling waren met de eigenaars van het restaurant onder hotel 't Zand. De handtekeningen zijn ondertussen gezet en er zijn ook meer details vrijgegeven over het nieuwe concept van de topchef. Gert De Mangeleer (41) opende, samen met zijn beste vriend en zakenpartner Joachim Boudens, midden 2005 restaurant Hertog Jan. Toen was de zaak nog gevestigd in de Torhoutsesteenweg. In 2012 kregen ze hun derde Michelinster. Twee jaar later verhuisde het restaurant naar een oude hoeve in Zedelgem en werd het oude pand in Sint-Michiels omgetoverd tot L.E.S.S., wat staat voor Love, Eat, Share and Smile.





"Alle troeven"

Het Iberisch getint brasserieconcept draait goed, net als het driesterrenrestaurant. Maar de jonge ondernemers willen naar eigen zeggen niet vastgeroest geraken en besloten eerder dit jaar om hun driesterrenzaak te sluiten. Dat gebeurt straks, in december.





"We willen wél graag doorgaan met L.E.S.S, maar dan in de binnenstad", zeggen ze. "Brugge heeft altijd onze voorkeur genoten, al hielden we ook onze ogen open in Gent en Brussel. De zoektocht heeft even geduurd, omdat we niet het geschikte pand vonden. Plots viel ons oog op 't Zand. Dit plein heeft natuurlijk alle troeven: het is het grootste van Brugge en bovendien pas heraangelegd. Hier gaan we ons ei kwijt kunnen", zeggen de twee. Dat ze in Brugge wilden blijven, heeft enkele redenen: "Vooreerst voor ons personeel, dat we graag willen meenemen naar 't Zand. Anderzijds wonen we hier allebei en hebben we een band met de stad." De nieuwe zaak, die begin 2019 opent, krijgt de naam L.E.S.S. by Hertog Jan. "Het wordt een all day foodconcept", legt De Mangeleer uit.





"Dat wil zeggen dat je er van 's morgens tot 's avonds kan binnenlopen om een hapje te eten. De focus ligt nog altijd op het culinaire. Verwacht dus geen boterkoeken. Alle ervaringen die ik al opdeed in het buitenland, neem ik mee. Er zullen dus invloeden van over de hele wereld in mijn keuken terug te vinden zijn." Voor de muziek in de zaak werken De Mangeleer en Boudens samen met de Belgische deejay Buscemi. Tijdens de grote opening van 't Zand, vanavond vanaf 19 uur, maken De Mangeleer en Boudens hun plannen bekend aan de Bruggelingen.