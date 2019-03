“Brugge te klein voor deelfietsen? We willen het een kans geven” Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaat onderhandelingen aan met 2 firma’s Bart Huysentruyt

08 maart 2019

15u13 0 Brugge De stad Brugge praat met twee bedrijven die deelfietsen en -steps willen aanbieden in de stad. Daarmee wil het stadsbestuur een inhaalbeweging maken rond deeleconomie. Steden als Brussel, Antwerpen en zelfs Kortrijk staan al verder. “Vaak werd beweerd dat Brugge te klein is, maar we willen het een kans geven", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De 100 blue-bikes zijn stilaan een vertrouwd gezicht in Brugge: de blauwe fietsen, die je in verschillende Belgische stations vindt, zijn populair en kan je makkelijk ontlenen. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Brugge met het systeem startte. Meteen stond Brugge nummer 1 in België op het vlak van het aantal gratis ontleningen. Er worden jaarlijks 15.000 ritten genoteerd op Brugs grondgebied. Ook het autodelen heeft zijn publiek. Cambio opende in oktober 2004 haar eerste autodeelstandplaatsen in Brugge. Cambio-autodelen is een eenvoudige formule waarbij op vaste standplaatsen in de stad auto’s ter beschikking staan. Tegen een vergoeding kan je die reserveren en vrij gebruiken. Op het einde van de rit zet je de auto terug op de standplaats, zodat de volgende gebruiker ermee weg kan. Er zijn nu vijftien plaatsen.

Maar mag het iets meer zijn? Brugge uitte immers de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Inwoners klagen over de uitlaatgassen van de vele bussen in de stad. Deze week nog introduceerde Roeselare als eerste West-Vlaamse stad de deelsteps. Twee start-ups willen hun elektrische trottinettes binnenkort ook op de Brugse straten zetten, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het klopt dat we een inhaalbeweging moeten maken. De mogelijkheden worden steeds groter. Steeds meer bedrijven bieden zich aan om ecologische manieren aan te bieden om in steden rond te rijden.”

Het bedrijf Troty introduceerde haar deelsteps in Roeselare en eerder in onder meer Antwerpen. Gebruikers kunnen de steps met een app makkelijk boeken en ontgrendelen. Dankzij een GPS-systeem kunnen ze de steps overal afzetten of oppikken. Gebruikers betalen een startvergoeding van 1 euro per ontleenbeurt en nadien 15 eurocent per gereden minuut. De steps kunnen 25 km/u rijden en raken met een opgeladen batterij 30 kilometer ver. ‘s Avonds pikt Troty alle elektrische steps op om ze ‘s nachts te laten opladen. “Het merendeel gebruikt de steps voor woon-werkverkeer", zeggen de initiatiefnemers. “Maar ook toeristen maken er gebruik van.”

Eerder raakte bekend dat ook TonTonVélo naar Brugge lonkt. De deelfietsen hebben een gps-tracker en kan je dankzij ‘smartlock’ gewoon met je smartphone openen en sluiten. Via de elektrische aandrijving kan je met de fietsen van TonTonVélo zo’n 26 kilometer per uur rijden. Het bedrijf geeft in zijn brochure alvast volgende voordelen mee: minder parkeerproblemen, een partnership met hotels, speciale tarieven voor inwoners en een versterking van het imago als groene gemeente.

Daar zien ze ook in Brugge de mogelijkheden van in. “In het verleden hebben zich al bedrijven aangeboden om deelfietsen te installeren op verschillende plaatsen in de stad. Maar uiteindelijk haakten ze af, omdat ze vonden dat Brugge eigenlijk te klein is voor dat systeem”, zegt burgemeester De fauw. “Doordat firma’s zich niet langer vastpinnen op vaste locaties wordt het plots wel interessant. We verwachten de komende weken wel beweging in dit dossier.”